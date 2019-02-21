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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21 Şubat 2019 - 02:30,

Ronaldo bakakaldı! Her şey bir anda oldu...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmalarında, Atletico Madrid - Juventus ve Schalke 04 - Manchester City maçları oynandı.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçlara, son 16 turundan itibaren ilk kez uygulanan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi damga vurdu.

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Alman temsilcisi Schalke 04, Veltins-Arena'da İngiliz devi Manchester City'le karşı karşıya geldi. 

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Müsabakaya hızlı bir giriş yapan City, Aguero'yla ağları sarstı.

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Maçta her şey Manchester City'nin istediği gibi ilerlerken, art arda gelen penaltı kararları İngiliz ekibini adeta şoka uğrattı. 

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Schalke 04, biri VAR yardımıyla kazandığı iki penaltı atışını 38. ve 45. dakikalarda Nabil Bentaleb'in gole çevirmesiyle 2-1 öne geçti.

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Manchester City, ikinci yarının 68. dakikasında Nicolas Otamendi'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

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City, 10 kişi kalmasına rağmen 85. dakikada Leroy Sane, 90. dakikada Raheem Sterling'in fileleri havalandırmasıyla Schalke 04'ü 3-2 mağlup etti. 

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İngiltere temsilcisinde Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 90 dakika boyunca sahada kaldı. 

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Wanda Metropolitano'da oynanan dev maçta Atletico Madrid, Ronaldo'lu Juventus'la kozlarını paylaştı. 

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İlk yarısı çok sert geçen mücadelede Juve, Ronaldo ile gol yaklaşırken, İspanyol temsilcisi ise Griezmann ile gole yaklaştı. 

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Her iki takımın da eşitliği bozamadığı karşılaşmada 27. dakikasında hakem Felix Zwayer, Diego Costa'nın yer kaldığı pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. 

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VAR'a giden Zwayer, penaltı kararından vazgeçerek firikik atışı verdi ve çok önemli bir hatadan VAR kararıyla dönülmüş oldu. 

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Maçın ikinci yarısında, ilk yarıda olduğu gibi kıran kırana bir mücadele vardı. 

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İki ekip de eşitliği bozmak adına birçok girişimde bulunsa da kaleciler gole izin vermedi.

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İspanya temsilcisinin 70. dakikada Alvaro Morata ile bulduğu gol ise VAR kararıyla geçersiz sayıldı. 

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Kilidi açan golü Atletico Madrid'de, 78. dakikada Jose Maria Gimenez attı. İspanyollar, bu golün hemen 5 dakika sonrasında 83. dakikada Diego Godin'in ağları sarsmasıyla Juventus'u 2-0 mağlup etti. 

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Maç boyunca büyük mücadele örneği gösteren Ronaldo ise art arda gelen gollerin şokunu yaşadı.

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Büyük üzüntü içerisinde olan Portekizli yıldız, öfkesini gizleyemedi. 

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Öte yandan Atletico Madrid'de Diego Costa ve Thomas, maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşerek rövanş maçında forma giyme şansını kaçırdı. 

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