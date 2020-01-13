Roma'da kahreden görüntü! Merih Demiral golünü attı ama...

JUVENTUS'UN GÖZDESİ OLDU Geçtiğimiz günlerde Merih hakkında konuşan ünlkü teknik adam Capello, "Juventus'un savunmada problemleri var. Sarri, De Ligt'in yerine Merih Demiral'ı geçirdi. Çünkü Bonucci'nin, yanında De Ligt'e değil Merih Demiral gibi bir oyuncuya ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.