Roma'da kahreden görüntü! Merih Demiral golünü attı ama...

Roma-Juventus maçında takımının ilk golünü atan MerihDemiral 19. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Cristiano Ronaldo ve Dybala milli yıldızın başında bekledi.
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Serie A'da Roma ile Juventus'un karşı karşıya geldiği maçta Merih Demiral şoku yaşandı.
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Son dönemde gösterdiği performansla Matthijs De Ligt'i yedek bırakan Merih Demiral, Roma maçında da sahaya 11'de çıktı.
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Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan milli oyuncu, 15. dakikada şanssız bir an yaşadı.
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Karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan hava topunda yere inerken zemine ters basan Milli futbolcumuz Merih Demiral yerde kaldı.
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DEVAM ETMEK İSTEDİ AMA...
Bir süre oyuna devam etmek istese de, tedavisinin ardından oyun alanına dönemeyen Merih Demiral oyundan alındı ve yerini De Ligt'e bıraktı.
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RONALDO VE DYBALA BAŞINDA BEKLEDİ
Roma deplasmanına çıkan Juventus'ta sakatlık geçiren Merih Demiral'ın tedavisi sırasında Ronaldo ve Dybala milli yıldızın başında bekledi.
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Yaşanan bu anların ardından yüreklerimiz ağzımıza gelirken Merih Demiral'ın durumunun yapılacak detaylı testlerin ardından belli olması bekleniyor.
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JUVENTUS'UN GÖZDESİ OLDU
Geçtiğimiz günlerde Merih hakkında konuşan ünlkü teknik adam Capello, "Juventus'un savunmada problemleri var. Sarri, De Ligt'in yerine Merih Demiral'ı geçirdi. Çünkü Bonucci'nin, yanında De Ligt'e değil Merih Demiral gibi bir oyuncuya ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.
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Juventus'un efsane isimlerinden Pavel Nedved ise yaptığı açıklamada Merih'in Juventus'ta forma giymenin ne demek olduğunu hırsı ve mücadelesi ile tüm takıma gösterdiğini söyledi.
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Milli oyuncu, siyah-beyazlı takımda 7 müsabakada forma giyerken 1 gol attı, 1 kez de asist yaptı.