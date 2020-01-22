Damla Uğurtürk
Haber Giriş: 22 Ocak 2020 - 12:15,
Rıza Çalımbay'dan röportaj ortasında transfer!
Lider Sivasspor'un başarılı teknik direktörü Rıza Çalımbay, Damla Uğurtürk'e verdiği röportaj esnasında transfer görüşmesi gerçekleştirdi. İşte o gizemli isim...
Röportaj - Damla Uğurtürk | Bu sezon kimin şampiyon olacağını kestirmek elbette ki mümkün değil. Ama şurası bir gerçek; 2019-20 sezonu, Demir Grup Sivasspor’un damga vurduğu sezon olarak tarihe geçti bile...
Toplam değeri 30 milyon Euro’yu ancak bulan kadrolarıyla ligin altını üstüne getiren Çalımbay’la buluşup, dünü, bugünü ve yarınları konuştuk....
Beşiktaş maçı nasıldı?
Beşiktaş ile oynamak her zaman çok zordur. Çünkü muhteşem bir taraftara sahip. Arkadaşlarımız ne görev verdiysek, ne taktik verdiysek en iyi şekilde yaptı. Çok baskı yediğimiz de oldu 10 kişi kaldığımız zaman, ama hiç pes etmedik. Hiç oyundan kopmadık.
6
Genç hocaları nasıl buluyorsunuz?
İyiler tabii ki. Ama burada tecrübe önemli. Ben mesela 10 sene önceki Rıza değilim. Şimdi her şeye bakış açım değişti. Onların hepsiyle çalıştım. Sergen’le beraber oynadık, Okan’la beraber çalıştık, Erol benim Milli Takım’dan öğrencimdi. Hepsi çok kaliteli insanlar. Futbolcuyken de çok iyilerdi. Ama antrenörlük çok farklı bir olay. Belli bir tecrübeyi kesinlikle kazanmanız gerekiyor.
BÜYÜK TAKIMLAR iÇiN TECRÜBE ŞART
Kendinizi çok iyi geliştirmeniz ve liderlik vasfınızın olması gerekiyor. Bu da zaman alıyor. Tecrübe büyük takımlarda çok önemli. Çünkü orası çok büyük sorumluluk istiyor. Ben Beşiktaş’ı da çalıştırdım. Rizespor’dan ikinci yarı gelmiştim. Ligden kopmuş, Türkiye Kupası’ndan kopmuş, Avrupa’dan elenmiş bir takım verdiler bana. Ve ben takımı ikinci yarının lideri yaptım. Öbür sene transfer yapamıyorsun maddi açıdan sıkıntı var, o zaman bırakmak zorunda kalıyorsun. Yoksa ben bırakmak ister miyim. Ama şartlar onu gösteriyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor’un başına geldiğiniz zaman çok büyük bir şeyin içine giriyorsunuz. Bunu yönetmek çok önemli. O tecrübe ister. Bir tek hedefin var; şampiyonluk, başka bir şey değil. Bu kulüplerin maddi açıdan sıkıntısı varsa o zaman daha büyük sıkıntılar başlıyor.
VAR’ı kaldırmak ister miydiniz?
Kaldırmam, niye kaldırayım. VAR olsaydı Deniz Çoban şimdi hakemlik yapıyordu. Gidip VAR’da seyredecek, ‘Penaltı değilmiş’ diyecek ve devam edecekti hakemliğe. VAR’ın bütün hakemlerimize çok büyük faydası var. Ben zaten hep söyledim; VAR’ın başındakiler faal hakem olmasın. Bugün maç yönetiyor, öbür gün VAR’ın başına geçiyor. Hakemliği bırakmış arkadaşlar olabilir.
9