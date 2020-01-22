Rıza Çalımbay'dan röportaj ortasında transfer!

Galatasaray ya da Fenerbahçe çağırırsa gider misiniz? Gitmem. Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de çok seviyorum. Yıllarca onlarla mücadele ettik. Kendilerinin içinden yetişmiş çok değerli arkadaşlarımız var. Onlardan faydalanmaları gerektiğini düşünüyorum. Mesela Trabzon bunu şu anda çok iyi yapıyor. · Hakemleri nasıl buluyorsunuz? Hakemlik bana göre dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesi. Herkesin yapacağı bir iş değil. Hakem bir maçtan çıktığı zaman mutlaka bir taraf kızıyor, berabere de bitse biri kızıyor. O nedenle yapacak bir şey yok. Bazen hakikaten çok hatalar oluyor. O zaman bizler de kenardayken üzülüyoruz, tepki gösterebiliyoruz. Bunlar futbolun içinde olabilen şeyler. Yoksa birini yerden yere vuralım değil. Bilerek hata yaptıklarını düşünmüyorum. Oluyor, hata yapacaklar. Orada ne oluyor teknik direktörlerin canı yanıyor. Belki o maçta yenilen arkadaşlarımız teknik direktörlüğü bırakıyor. Futbolcuyu bırakacak değiller, teknik direktörü gönderiyorlar.