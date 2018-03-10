Rıdvan Dilmen: Şenol hoca sarı kart görmeliydi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
NTV Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının yorumladı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
1 / 9
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliğini konuk etti. Ünlü yorumcu, 1-0 siyah beyazlıların üstünlüğü ile sona eren kritik mücadele ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundurken dikkat çeken penaltı yorumlarında da bulundu. İşte Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
2 / 9
"Beşiktaş ceza alanına rahat geldi, birkaç şut da attı, hep üstten dışarıya gitti. Talisca'nın iki solak stoper karşısında daha etkili olmasını beklerdim."
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
3 / 9
"Karşılıklı verilmeyen iki penaltı var. Atiba’nın pozisyonunu göremedi, kafası karşısında Medel’in pozisyonu da penaltı ve sarı kart. Hakemin bu stattaki kariyerindeki ilk maçı. Geçen hafta alt ligde iyi maç yönetti, ödül olarak verilmiş olabilir bu maç. Denenecek karar mı? Bence doğru karar değildi."
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
4 / 9
"Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde muhtemelen elendi, mucize tabii. Bu Şampiyonlar Ligi sürecinde ligi çok ciddiye almadılar açıkçası. O yüzden maç seçmelerden geçtiler, artık tamamen lige konsantreler."
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
5 / 9
"Hakem beklediğimden iyi maç yönetti ama Şenol Hoca'ya sarı kart göstermesi lazım. Tacı engelledi. Görmemiş olabilir ama engelleme."
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
6 / 9
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
7 / 9
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
8 / 9
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
9 / 9
Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih, Hamburg'a yarım düzine gol attı. İzlemek için videoya tıklayınız...