Real Madrid'de büyük kriz

Real Madrid'in ligde Villarreal'e evinde 1-0 yenilmesi sonrasında İspanyol basınında kıyamet koptu.
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Real Madrid'in ligde Villarreal'e evinde 1-0 yenilmesi sonrasında İspanyol basınında kıyamet koptu.
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Madrid temsilcisi üst üste 2. yenilgisini alarak lider Barcelona'nın 16 puan gerisine düştü ve şampiyonluktan hayal derecesinde uzaklaştı. Eleştirilerden süperstar Cristiano Ronaldo da nasibini aldı.
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Mundo Deportivo'ya göre Real Madrid'in Şampiyonla Ligi şansı da tehlikede. Gazete Real Madrid'in krizde olduğunu Cristiano Ronaldo fotoğrafıyla birlikte tasarlayarak okuyucularına verdi.
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AS Gazetesi, golsüz, şanssız ve tarifsiz şekilde tanımladığı Real Madrid manşetini Ronadlo'nun üzgün fotoğrafıyla süsledi. Tam üç maçtır gol suskunluğu içinde olan Cristiano Ronaldo eleştiri yağmuruna tutuldu. Villarreal kalecisi Sergio Asenjo Bernabeu'da adeta devleşti.
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Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca Gazetesi ise "yorumsuz" başlığıyla haberi verdi. Üst üste 2 kez La Liga'da puan alamayan Madrid ekibinin lige havlu attığı belirtildi.
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Sport Gazetesi de 'Çöküş' başlığıyla Real Madrid'in durumu özetledi.