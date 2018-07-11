Real Madrid durmuyor! Ronaldo'nun yerine...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’den Juventus’a transfer olması tüm dünya medyasında geniş yer bulurken, İspanyol Marca gazetesinden önemli bir iddia geldi. Portekizli futbolcunun gol attığı takımların logolarıyla kaplı bir kapakla piyasaya çıkan gazete, “Ronaldo, transfer piyasasında domino etkisi yaratabilir” dedi.
Haber: Koray DURKAL, Foto: Instagram, Arşiv
SON GÜNCELLEME
Haber: Koray DURKAL, Foto: Instagram, Arşiv
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Real Madrid’e yakınlığı ile bilinen Marca’nın bu manşetinin ardından gözler yeniden İspanyol devine çevrildi. Real’in Ronaldo’nun yerine PSG’den Neymar, Mbappe veya Bayern Münih’ten Lewandowski’den birini alması bekleniyor. Bu futbolcuların biri veya ikisinin Real Madrid’e gitmesi halinde bu kez PSG ile Bayern, bu isimlerin yerine transfer yapmak zorunda kalacak.
Haber: Koray DURKAL, Foto: Instagram, Arşiv
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Olay bununla da kalmayacak, Real’in ezeli rakibi Barcelona da flaş bir ismi kadrosuna katacak. İspanya ve İtalya medyasının Ronaldo transferiyle ilgili başlıkları şöyle:
Haber: Koray DURKAL, Foto: Instagram, Arşiv
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iTALYANLAR iNANAMIYOR
La Gazzetta dello Sport: İnanılmaz ama gerçek, o geldi.
Tuttosport: Sonbaharda Juventus, 121. yaşına girecek ama hiç bu kadar iyi olmamıştı.
Corriere dello Sport: İnanamıyorum! Birkaç gün öncesine dek basitçe bir rüya olan şey gerçek oldu.
Haber: Koray DURKAL, Foto: Instagram, Arşiv
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iSPANYOLLAR ÜZGÜN
AS: Cristiano Ronaldo ayrılmaya karar verdi Juventus’ta karar kıldı. El Mundo: Maaşına zam yapılmayan Ronaldo, kendisine en çok değer veren kulübe transfer oldu.
El Mundo: Maaşına zam yapılmayan Ronaldo, kendisine en çok değer veren kulübe transfer oldu
Haber: Koray DURKAL, Foto: Instagram, Arşiv
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KİM HANGİ FUTBOLCUYU TRANSFER EDEBİLİR?
Neymar --> Real Madrid (%10)
Çok küçük de olsa Neymar’ın Real Madrid’e gitme ihtimali var.
Haber: Koray DURKAL, Foto: Instagram, Arşiv
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Mbappe --> Real Madrid (%55)
Ronaldo’nun yerine transfer edilme olasılığı en yüksek isim.
Haber: Koray DURKAL, Foto: Instagram, Arşiv
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Lewandowski --> Real Madrid (%20)Bayern’in yıldızı, Ronaldo’nun yerine transfer edilebilir.
Haber: Koray DURKAL, Foto: Instagram, Arşiv
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Coutinho --> PSG (%40)Fransız devinin Coutinho için Barça’ya 270 milyon Euro önereceği iddia ediliyor.
Haber: Koray DURKAL, Foto: Instagram, Arşiv
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Higuain --> Chelsea (%70)Juve’nin Ronaldo’nun gelişiyle Higuain’i Chelsea’ye satması bekleniyor.
Haber: Koray DURKAL, Foto: Instagram, Arşiv
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Eden Hazard --> Real Madrid (%45)ReaL’in Chelsea’den Hazard’a talip olduğu belirtiliyor.
Haber: Koray DURKAL, Foto: Instagram, Arşiv
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Torino'da Ronaldo mutluluğunu yaşıyor! Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olması, Torino ekibinin taraftarlarının yüzünü güldürdü. Juventuslu taraftar, Ronaldo önderliğinde Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istiyor... İzlemek için videoya tıklayınız...