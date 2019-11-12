Raheem Sterling kadro dışı kaldı! Kavganın faturası...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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EURO 2020 Elemeleri’nde Karadağ ile karşılaşacak olan İngiltere'de milli takım kampı karıştı.
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Milli takımın yıldız oyuncularından Raheem Sterling, Liverpool stoperi Joe Gomez ile yaşadığı gerginlik sonucu kadro dışı bırakıldı.
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Liverpool'un 3-1 kazandığı Manchester City maçında tartışan ikilinin arasındaki yüksek gerilim, milli takım kampına taşındı.
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St. George's Park'ta idmandan sonra yenilen yemekte Sterling, Joe Gomez'in boğazına sarıldı.
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Takım arkadaşının bu hareketini ilk önce şaka sanan Joe Gomez, olayın şaka olmadığını anlayınca aynı şekilde karşılık verdi.
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İkili arasında büyüyen tartışma, diğer oyuncuların araya girmesiyle bastırıldı.
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Yaşananların ardından bir açıklama yapan teknik direktör Gareth Southgate, Raheem Sterling'in Karadağ maçı kadrosundan çıkarıldığını söyledi.
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Gareth Southgate'in açıklamaları şu şekilde;
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"Perşembe günü Karadağ’a karşı oynayacağımız maçta Sterling’i oynatmama kararı aldık."
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"Bizim için en büyük zorluklarından biri kulüplerdeki rekabeti ve tartışmayı, milli takıma yansıtmamak."
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"Maalesef Liverpool-Manchester City maçını ateşi hala sönmemiş."
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Gareth Southgate'in ardından Raheem Sterling de açıklama yaptı.
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Raheem Sterling'in açıklamaları şu şekilde:
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“Duyguların yoğun olduğu bir spordayız ve duygularıma bazen sahip çıkamadığımı itiraf edecek kadar erkeğim.
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"Hem Joe hem de ben bazı kelimeler söyledik ve ardından barıştık. Önümüze bakmalıyız."
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"Çünkü ikimiz de bu oyunu seviyoruz. 5-10 saniyelik bir şeydi.
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Tüm bu yaşananlara rağmen Gareth Southgate, Sterling'i kamptan göndermedi.
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24 yaşındaki futbolcunun Kosova ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.
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Raheem Sterling ve Joe Gomez ikilisi, Liverpool - Manchester City maçından tartışmalarına rağmen Anfield’daki son düdükten sonra birbirine sarılarak gerginliği saha içinde bırakmış gibi gözüküyorlardı.