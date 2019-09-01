Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Radamel Falcao Galatasaray'dan ne kadar ücret alacak? İşte yanıtı...
Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar uzun süredir transferi için yoğun mesai harcadığı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Dünyaca ünlü yıldız saat 16:00'da İstanbul'da olacak! Sözleşme detayları da netleşti...
Uzun süredir yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferi mutlu sonla bitti.
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Sarı-kırmızılı kurmaylar yıldız golcü ile her konuda anlaşma sağlamış ancak oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco'yu bir türlü ikna edememişti.
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Fransız ekibi, Falcao için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş ve oyuncunun takımda kalması için önüne engeller koymuştu.
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Santrfor bölgesine Ben Yedder ve Slimani'yi alan Monaco, Falcao'nun takımda kalması için yeni sözleşme teklifinde bulunmuştu.
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Falcao, Monaco'nun yeni sözleşme teklifini reddetti ve her görüşmede Galatasaray'a gitmek istediğini kulübüne iletti.
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Ve en nihayetinde transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Monaco kulübü ile Galatasaray Radamel Falcao'nun transferi konusunda her konuda anlaşma sağladı.
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Peki, Galatasaray yeni transferi Falcao için Monaco kulübüne bonservis bedeli ödeyecek mi? İşte yıldız futbolcunun sözleşme detayları;
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Galatasaray, Monaco forması giyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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Galatasaray yönetimi Falcao için 2 aydır bonservisi için pazarlık ettiği Monaco kulübüne ise bonservis bedeli ödemeyecek.
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Sarı kırmızılılar bu transferde 3 milyon euro menajerlik ücreti ödeyecek..
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Kolombiyalı golcü sarı kırmızılılardan yıllık maaşı bonuslar haricinde yıllık 5 milyon euro olacak.
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Öte yandan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalması halinde Monaco'ya 1.5 milyon euro bonus ödeyecek.
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FALCAO NE ZAMAN GELECEK?
Galatasaray'ın 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Falcao, bugün saat 16:00'da İstanbul'da olacak.. Yapılacak sağlık kontrolünden sonra Falcao, Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak..