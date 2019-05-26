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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik, Foto: DepoPhotos, Hürriyet Arşiv
26 Mayıs 2019 - 10:51,

Radamel Falcao bombası! Kontratı belli...

Önce Türkiye Kupası’nın kazanan, geçen hafta da şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da artık tüm gözler transfere çevrildi. Ve tüm planlar Şampiyonlar Ligi üzerinden yapılıyor.

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Gomis’i gönderdikten sonra boşluğu dolduramayan ve Devler Ligi’ne santrforsuz giden Galatasaray bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor.

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Forvet transferinde belirleyici konu, Diagne’nin durumu olacak. Yönetim, Senegalli forveti satması durumunda iki forvet birden alacak. Bunlardan biri kesinlikle genç, potansiyelli ve gelecekte kulübe önemli gelir getirebilecek isim olacak.

3/9Öncelik Benjamin Tetteh’de

Öncelik Benjamin Tetteh’de

Listede adı yazan oyuncu devre arasında kapıdan dönen Benjamin Tetteh. 21 yaşındaki santrforun kulübü Sparta Prag ile yeniden temas kurulacak.

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Luyindama ve Marcao’da olduğu gibi Tetteh’i de scout (izleme) ekibi Fatih hocaya önerdi. Devler Ligi için düşünülen esas forvet ise taraftarı ayağa kaldıracak cinsten: Radamel Falcao.

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1 senedir gündemde olan Kolombiyalı süper star ilk kez bu kadar Cim Bom’a yakın. Çünkü Falcao, son anda kümede kalan Monaco’da mutsuz ve ayrılık kararı aldı. 33 yaşındaki yıldız, daha büyük hedefler için oynamak istiyor.

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İspanyol basını Valenica ile Galatasaray’ın Falcao ile ilgilendiğini yazarken, özellikle Başkan Mustafa Cengiz bu transferle taraftarları coşturmayı hedefliyor.

7/9Plan 1+1 yıllık kontrat

Plan 1+1 yıllık kontrat

İşin bir de teknik-taktik boyutu var. Şampiyonlar Ligi’nde ilk hedef olarak gruptan çıkmayı belirleyen Fatih Terim, o atmosferi çok iyi bilen ve onlarca maça çıkan Falcao’nun takıma büyük katkı sağlayacağı görüşünde.

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Galatasaray Yönetimi’nin planı, 33 yaşındaki yıldızla 1+1 yıllık kontrat yapmak. 1- 2 hafta içinde girişimler başlayacak ve maliyet yoklaması yapılacak.

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