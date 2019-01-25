Quaresma gidiyor, Premier Lig'den o geliyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Siyah-beyazlı takımda Babel’in ayrılması ve Quaresma’nın da gidecek olması nedeniyle kanatlara takviye yapılması gündemde...
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Yönetim yeni kanat oyuncusu için Premier Lig'den yıldız bir ismi gündemine aldı.
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BEŞİKTAŞ'TAN KANAT OPERASYONU
Listede yer alan Tottenham'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin N'Koudou ile ilgilenen Siyah-Beyazlı yönetim, bu oyuncuyu kiralamak için İngiliz kulübüyle bir görüşme gerçekleştirecek. Beşiktaşlı yöneticiler bu görüşme için İngiltere'ye gitme kararı aldı.
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TEK SORUN SATIL ALMA OPSİYONU
İki kulüp arasında yapılan ön görüşmelerde Fransız futbolcunun kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Ancak İngiliz kulübünün satın alma opsiyonuna sıcak bakmaması bu transferin gecikmesine neden oldu.
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Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Tottenham'lı yetkililerle görüşerek ikna etme uğraşı vereceği öne sürülüyor.
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KONOPLYANKA ÇOK PAHALI GELDİ
Daha önce listede yer alan Ukraynalı Yevhen Konoplyanka'nın yıllık ücretinin yüksek olması bu oyuncuyu ikinci plana itti.
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Ayrıca gündemde olan Izquierdo'nun ise yedek tutulduğu gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin N'Koudou için yapılacak görüşmelerde sonuç alamaması durumunda Jose Izquierdo için Brighton'la görüşeceği gelen bilgiler arasında...
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Kevin N'Koudou'nun takımı Tottenham, Premier Lig'de geçtiğimiz hafta Fulham'ı 2-1 yenmişti...