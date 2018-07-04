Pepe gelecek kararını verdi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çin’in Guangzhou Evergrande Kulübü, Beşiktaş’a 8, Pepe’ye de yıllık 7 milyon Euro’dan 2 yıllık mukavele önerdi. Yıldız oyuncunun cevabı net oldu!
Haber: İsmail ER, Foto: Hürriyet
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Haber: İsmail ER, Foto: Hürriyet
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İşte detaylar...
Haber: İsmail ER, Foto: Hürriyet
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Çin’in Guangzhou Evergrande Kulübü’nden yıllık 7 milyon Euro’luk teklif alan Beşiktaşlı Pepe, “Hayır” dedi. Çin kulübü Beşiktaş’ın 9 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği Portekizli yıldız için siyah beyazlılar 8 milyon Euro önerdi.
Haber: İsmail ER, Foto: Hürriyet
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Çinliler Pepe’ye de yıllık 7 milyon Euro’dan 2 yıllık bir sözleşme teklif etti. Beşiktaş yönetimi ile görüşen Pepe, “Benim önceliğim futbolu Beşiktaş’ta bırakmak. Para benim için önemli değil. Siz istemezseniz ben hiçbir yere gitmem” diye konuştu. Siyah beyazlı yöneticiler de “Biz de senden çok memnunuz. Madem ki sen de gitmek istemiyorsun Beşiktaş’ta kalmandan dolayı biz de mutluluk duyarız” dedi.
Haber: İsmail ER, Foto: Hürriyet
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Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan Pepe, yıllık 3.3 milyon Euro kazanıyor. Pepe Portekiz ile Rusya’daki Dünya Kupası’nda 4 maçta da 90 dakika forma giyip 1 gol attı. Pepe, kupada Muslera’ya ilk golü atan isim olmuştu ancak Portekiz, Uruguay’a 2-1 yenilerek elenmişti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, daha önce yüzde 30-40 arasında mali açıdan bir tasarrufa gideceklerini belirtmişti.
Haber: İsmail ER, Foto: Hürriyet
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Bu yüzden siyah beyazlı kulüp sağ bek, on numara ve forvet transferi için elindeki oyunculara gelecek iyi tekliflere açıktı. Pepe, Çin’e gitseydi yönetim de transfere yeşil ışık yakacaktı. Diğer yandan Dusko Tosic’ten sonra Pepe de giderse stoperde ihtiyacı da ortaya çıkacak. Beşiktaş, eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm’ü de kulübede bir alternatif oluşturmak için transfer etmeyi planlıyor.
Haber: İsmail ER, Foto: Hürriyet
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VELİ KAVLAK ALTYAPIYA GİTTİ
Mart 2015’e kadar Beşiktaş orta sahasının banko oyuncusu olan Veli Kavlak, altyapıya gönderildi. Geçirdiği omuz sakatlığından sonra bir türlü toparlanamayan Kavlak, Şenol Güneş tarafından kamp kadrosuna alınmadı. Maddi konularda henüz kulüple anlaşamadığı için kulüpten ayrılmayan Kavlak, Beşiktaş’ın Fulya’daki altyapı tesislerinde çalışıyor. 29 yaşındaki Kavlak’ın sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Kavlak, Instagram hesabından Fulya’nden fotoğraflar paylaştı.