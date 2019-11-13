Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan kadro dışı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz ay Merkez Hakem Kurulu'nun önerisiyle üst klasman hakemi Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetmişti.
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Tahkim Kurulu da Suat Arslanboğa'nın itirazını reddederek, taraflar arasında 1 Ağustos 2019 başlanıç ve 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel hakem sözleşmesinin feshini onaylamıştı.
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Suat Arslanboğa'nın ardından iki isim daha kadro dışı bırakıldı.
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Mustafa Yumlu’nun ceza alanında Diaby’nin suratına eliyle vurmasına penaltı vermeyen ve Sackey’nin Diaby’ye yaptığı sert faule kırmızı kart çıkarmayan hakem Özgür Yankaya ile kendisini uyarmadığı belirtilen VAR hakemi Hakan Ceylan, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından kızağa alındı.
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MHK’nın uzun süre maç vermeyi düşünmediği iki hakem ancak sezon sonuna doğru önemsiz karşılaşmalarda görev alacak.
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Yankaya ve Ceylan’ın sezon bitiminde de bir alt kademeye düşürüleceği belirtildi.
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İkili son olarak Beşiktaş - Denizlispor karşılaşmasında görev almıştı.
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Özellikle Isaac Sackey ile Diaby'nin yaşadığı pozisyonda verdikleri sarı kart kararı, otoriteler tarafından ağır şekilde eleştirilmişti.
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O pozisyonda ne olmuştu?
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Maçın 66. dakikasında Beşiktaş forması giyen Abdoulaye Diaby, yaşanan ikili mücadelede Denizlisporlu Sackey'nin sert müdahalesinin ardından yerde kalmıştı.
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Bu pozisyona kırmızı kart yerine sarı kart verilmesi siyah beyazlı camiayı adeta çıldırtmıştı.
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Diaby, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İki tartışmalı penaltı pozisyonu var. İkincisinin penaltı olduğunu düşünüyorum. Maruz kaldığım çok sert bir faul var, sizler de gördünüz, orada kırmızı kart çıkabilirdi." ifadelerini kullanmıştı.
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Bu maçı Hürriyet'e değerlendiren eski MHK Başkanı Bülent Yavuz ise verilmeyen penaltı ve sarı kart kararlarının yanlış olduğunu söylemişti.
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Bülent Yavuz'un açıklamaları şu şekildeydi;
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"29’da Diaby ceza alanına girerken, Mustafa eliyle yüzüne müdahalede bulundu. Karar penaltı olmalıydı ama VAR bu tür pozisyonlara müdahale etmez."
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"66’da Sackey’nin arkadan Diaby’nin aşil tendonuna yaptığı müdahale acımasızlık ve şiddet içeriyordu. Sarı kart verildi ancak sağlığı tehdit ettiği için kırmızı olmalıydı."
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Öte yandan Beşiktaş efsanesi Metin Tekin ise bu pozisyonu göremeyen hakemin VAR odasında dahi bulunmasının yanlış olduğunu ifade etmişti.
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"Stüdyoda 10 kişi seyrettik pozisyonu burada. Eğer bir kişi sarı kart derse konuşmayalım burada. 10 kişi de kırmızı kart dedi. Bence Türkiye'deki iki kişi kırmızı kart demedi. Özgün Yankaya ile Hakan Ceylan. Ama maalesef çok kötü başladı hakemliğe. Siz buna kırmızı kart veremiyorsanız, VAR'dan çıkıp kapıdan gidin sahaya da çıkmayın."
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Hürriyet yazarı Güntekin Onay'ın hedefinde de VAR hakemi Hakan Ceylan vardı.
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Onay, "Belki Özgür Yankaya süzemedi göremedi. Peki bu monitördeki görüntüden seyreden VAR hakemi Hakan Ceylan, neden bu pozisyonda 'Hocam sarı kart' der." dedi.
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Onay maç yazısında ise bu kararın anlamanın mümkün olmadığını savundu.
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"Bu satırlarda hiç hakem yazmıyorum. Ancak dünkü maçında 65’inci dakikasında Denizlisporlu Sackey’nin sarı kart gördüğü bir pozisyon var. Kırmızı kart vermek için futbolla alakanız olmasına bile gerek yok."
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"Oyuncu neredeyse kendisi çıkıp gidecekti. Özgür Yankaya sarı kart gösterdi. Hadi hakem süzemedi; VAR hakemi Hakan Ceylan neden sarı kartı onayladı? Anlamak mümkün değil."
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Denizlispor karşılaşması sonrası Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ da Özgür Yankaya hakkında ağır eleştirilerde bulunmuştu.
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Kocadağ, "Kazandığımız için mutluyuz. Burada kolay çalınan düdükler var. VAR'a bile gidilmedi. Herkes için adil yönetim istiyoruz. Seriyi devam ettirmek istiyoruz. VAR'ı kontrol ettik çalışıyor ama nedense gidilmedi." ifadelerini kullanmıştı.
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Hakem yorumcusu Deniz Çoban ise ikilinin sözleşmesinin feshedilmesinin hakemlik camiasını daha çok zora sokacağını savundu.
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Çoban, "Suat Aslanboğa ile başlayan bu süreç olumlu bir yöne gitmiyor. Böyle bir durum hakemlerin güveninin kırılmasına neden olur. Zaten hakemlerimiz çok kötü. Bu karar hakemliği kurtarmaz, daha da kötüye götürür. Eğer böyle bir karar alınacaksa Türk hakemliğinin cenaze namazını kıldıralım." dedi.
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MHK, kendi tasarrufu doğrultusunda geçtiğimiz ay sözleşmesini feshettiği Suat Arslanboğa'nın yalnızca yönettiği maç başına hakemlik ücreti almasına karar vermişti.
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Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan, sözleşme fesihlerinin gerçekleşmese bile en az iki dinlendirilecek.