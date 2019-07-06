Ozan ve Merih'ten sonra piyasa karıştı! Cengiz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Peki Avrupa'da top koşturan diğer Türk futbolcularda son gelişmeler ne? Hangi takıma transfer olacaklar, hangi takımlar ile adları anılıyor....
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Milli futbolcumuz Merih Demiral gelecek sezonda İtalyan devi Juventus'un formasını giyecek.
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Ozan Kabak ise Schalke 04'te top koşturacak. Resmileşen bu iki transfer dışında da Türk futbolcuların adresleri farklılaşabilir.
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Beşiktaş'tan Everton'un yolunu tutan Cenk Tosun ile Lazio, Borussia Dortmund ve Schalke ilgileniyor. Ayrıca Tosun Paşa için eski kulübü Beşiktaş'ın da nabız yokladığı gelen bilgiler arasında.
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Dış basın kaynaklarına göre Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya'dan ayrılacağı yazılıyor. Yıldız futbolcu Leipzig'in radarında yer alırken Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer aldığı biliniyor.
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İsmi Süper Lig ekipleriyle anılan Ömer Toprak için bu yaz Beşiktaş devreye girdi.
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Freiburg'tan sezon başında 21 milyon euroya Leicester City'e transfer olan Çağlar Söyüncü için bazı Premier Lig ekiplerinin devrede olduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin de yıldız futbolcuya ilgilendiği öğrenildi.
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Yetenekleriye bir anda parlayan ve Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. Celta Vigo forması giyen genç futbolcunun adı Galatasaray ile anılıyordu.
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Fortuna Düsseldorf'ta iyi bir sezon geçiren Kaaan Ayhan'a İtalya ve Almanya'dan ciddi talipler çıktı. Lazio ve Werder Bremen genç futbolcu ile ilgilenen takımlar arasında.
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Roma'da forma giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından hala izleniyor. Yıldız futbolcuyu Manchester United, Arsenal, Manchester City gibi önemli takımlar takip ediyor. Roma, Cengiz Ünder için 50 milyon euro bonservis ücreti istiyor.
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Geçtiğimiz sezon başında Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Türk sağ bek, Fransa'da gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekti. Zeki Çelik, Atletico Madrid, Inter ve Fiorentina'nın transfer listesinde yer alıyor.