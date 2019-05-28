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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
28 Mayıs 2019 - 00:34,

Ozan Kabak kabusu yaşadı!.. Başına gelmeyen kalmadı...

Galatasaray'dan devre arasında 11 milyon euro bonservis bedeliyle Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, ilk sezonunda kabusu yaşadı.

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İşte detaylar...

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Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Alman ekibi Stuttgart, play-out mücadelesinde Union Berlin'e elenerek küme düştü.

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Almanya'da İkinci Lig'i (Bundesliga 2) 3. sırada tamamlayan Union Berlin ile Birinci Lig'i (Bundesliga) 16. durumda bitiren Stuttgart'ın karşı karşıya geldiği play-out etabı maçları tamamlandı.

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İlk maçı Stuttgart'ta 2-2 eşitlikle tamamlanan eşleşmenin rövanşı, Berlin'deki An der Alten Försterei Stadı'nda oynandı ve müsabaka 0-0 sonuçlandı.

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Union Berlin, deplasmanda oynanan ilk maçta aldığı 2-2'lik skorun avantajıyla Bundesliga'ya yükselirken, Stuttgart ise Bundesliga 2'ye düştü.

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Stuttgart, 1975 ve 2016'dan sonra üçüncü kez Bundesliga'da tutunamadı.

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Devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan milli oyuncu Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

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Bundesliga'da sezonu 17 ve 18. sırada tamamlayan Hannover 96 ile Nürnberg takımları küme düşmüş, Bundesliga 2'de şampiyon olan Köln ile ikinci sırayı alan Paderborn ise Bundesliga'ya yükselmişti.

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Ozan çok korkuttu

Stuttgart'ın play-out'ta Union Berlin'le karşılaştığı maçta Ozan Kabak, çok talihsiz bir sakatlık geçirdi.

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Mücadeleye 11'de başlayan Ozan, hava topu mücadelesinde takım arkadaşı Badstuber ile kafa kafaya çarpıştı.

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Çarpışmanın ardından iki oyuncu da acılar içinde yerde kalırken, Ozan ve Badstuber'in kafası yarıldı.

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İlk müdahale sahada yapılırken, iki futbolcu da oyuna devam etti.

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Son düdükle birlikte Union Berlin taraftarları sahanın içine daldı.

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Ev sahibinde büyük sevinç yaşanırken, o anlar objektiflere böyle yansıdı...

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