Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Öyle bir şey yaptı ki, onları hatırlattı! Maradona ve Hagi...
Fransa ekibi Monaco ile yaşadığı ilk teknik direktörlük deneyimine iyi başlangıç yapamayan Fransız Thierry Henry, teknik adamlık deneyimlerinde bekleneni veremeyen yıldız futbolcuları hatırlattı. İşte futbolculuk dönemlerinde yıldız, teknik adamlıklarında hayal kırıklığı yaratan o isimler...
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Thierry Henry
Futbolculuk kariyerinde Monaco, Juventus, Arsenal ve Barcelona gibi takımlarda birçok başarı elde eden Henry, teknik direktörlük kariyerine geçen ay Leonardo Jardim'in yerine göreve geldiği Monaco'da başladı.
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Thierry Henry yönetiminde 6 maçta 4 kez mağlup olup 2 defa berabere kalan Monaco, henüz galibiyet elde edemedi. Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 13 haftada 7 puan toplayan ve 19. basamakta yer alan Monaco, Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunda ise bir puanla son sırada bulunuyor.
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Maradona
Arjantin'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Diego Armando Maradona, 95 kez formasını giydiği milli takımında 1986 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşırken, İtalya ekiplerinden Napoli ile iki kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.
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Maradona, bu başarılara rağmen teknik adamlık döneminde beklentileri karşılayamadı. Futbolu bırakmasının ardından Arjantin ve Dubai'deki bazı takımlarda teknik direktörlüğe getirilen ancak bu kulüplerden kısa süre içinde ayrılan Maradona, şu anda Meksika'nın Dorados ekibinin başında bulunuyor.
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Gullit
Futbol zekası, sıra dışı saç stiliyle Hollanda'nın en başarılı oyuncuları arasından adı geçen Ruud Gullit, futbolu bırakmasının ardından 1996-97 sezonunda Chelsea'yi çalıştırarak başladığı teknik direktörlük kariyerinde başarılı olamadı.
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Hollandalı teknik adam, daha sonra Newcastle United, Feyenoord, Los Angeles Galaxy gibi takımlarda da dikiş tutturamayarak görevini bırakmak zorunda kaldı. Milan'ın şampiyonluklarla dolu yıllarının bir parçası olan Gullit, Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevi üstleniyor.
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Hagi
Barcelona ve Galatasaray'daki muhteşem performansıyla "Karpatların Maradona'sı" olarak anılan Rumen futbolcu Gheorghe Hagi, teknik adamlık kariyerinde aynı başarıyı sağlayamadı.
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Romanya Milli Takımı'nın ardından 2003-04 sezonunda Bursaspor'un teknik direktörlük görevini üstlenen Hagi, sonraki yıllarda iki kez Galatasaray'ı çalıştırdı ve üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından görevinden ayrıldı. Teknik direktörlüğünü futbolculuğundaki gibi parlak bir noktaya taşıyamayan Hagi, sahibi olduğu Viitorul'da teknik direktörlük kariyerine devam ediyor.
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Şota
Trabzonspor'da yıldızı parlayan Gürcü futbolcu Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde beklediği başarıyı yakalayamayan isimlerden biri oldu.
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Teknik adamlık kariyerine Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında Louis van Gaal'in yardımcısı olarak başlayan Şota, 2010-15 yılları arasında Kayserispor, Kasımpaşa ve eski takımı Trabzonspor'u çalıştırdı ancak kupa kazanma başarısını gösteremedi. 45 yaşındaki Şota, Özbekistan'ın Pakhtakor takımını çalıştırıyor.
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Monaco'nun başında olan Thierry Henry, son lig maçında da sahadan mağlup ayrılmıştı. Henry ile 4 maçta da kazanamayan Monaco, Fransa Ligi'nde 19. sırada...