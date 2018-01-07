Olay yorum: Arda'nın yaptığını Barça unutmaz

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın Başakşehir'e transfer iddiaları ve Cenk Tosun hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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Mehmet Demirkol, Cenk Tosun'un Everton'a transferini ve Arda Turan'ın transfer iddialarına dair açıklamalarda bulundu. İşte Demirkol'un açıklamaları:
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Biz milli takımda yaşananları unutabiliyoruz, bizim Ardamız çünkü... Ama Barcelona unutmaz. Biz çok çabuk affediyoruz, çünkü bizde az Arda var. Ama Barcelona'da çok, affetmiyorlar. Arda Turan'ın yıllık 7-8 milyon Euro'luk geliri var Barcelona'da. İngiltere'den de teklifler geldiği söyleniyor ama aldığı paranın yarısı... Başakşehir bence olmaz. Başakşehir bu parayı nasıl verecek?
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Arda'nın adımını dikkatli atması lazım. Atletico Madrid ve Barcelona sonrası herhangi bir kulübe gidilmez. Ya yeniden başlangıç olacak ya da son olacak Arda için. Yazılan çizilenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Manchester United da konuşuluyor Arda için. Ya da bir Çin kulübü mü olacak? Arda'nın oynaması gereken takım Galatasaray bu durumda. Ama olma ihtimali yok. Faturası hepimize çok ağır kesilen Fatih Terim ile Arda kırgınlığının kısa sürede geçeceğini düşünmüyorum.
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Burada en önemli nokta, Arda Turan'ın yıllık 7-8 milyon Euro ücretini kim karşılayacak? Bunu Türkiye adı geçen Beşiktaş, Başakşehir dahil kimse karşılayamaz. Herkes transfer bekliyor kulüplerden ama maaşlar geç ödeniyor.
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Cenk Tosun'un Almanya altyapısı var. %100 Türk yapımı olsa rakam bu kadar yüksek olmayabilirdi. Bu transfer Leverkusen'den olsa rakam daha yüksek olurdu. Bu açıdan hala Cengiz Ünder ilk sırada. Genç arkadaşlarda Football Manager oyunu zehirlenmesi var. Sürekli al, sat.. Ben olsam Cenk Tosun'u satmak istemezdim. Cenk bu performansı Feyenoord'da gösterseydi, orada ligde 35 atardı.. 65-70'e satılırdı o zaman. Cenk Tosun'un Almanya altyapısı var. %100 Türk yapımı olsa rakam bu kadar yüksek olmayabilirdi. Bu transfer Leverkusen'den olsa rakam daha yüksek olurdu. Bu açıdan hala Cengiz Ünder ilk sırada.