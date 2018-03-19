Olay sözler! 'G.Saray men cezası alırsa...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'dan, Beşiktaş'ın 1-0 yenildiği Başakşehir maçı sonrası çarpıcı yorumlar yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ahmet Çakar, siyah beyazlı takımla ilgili flaş sözler sarfederken, çok tartışılacak yorumlara imza attı... İşte, Ahmet Çakar'ın o açıklamaları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Başakşehir takımı çok eksikti ve üstelik maç içinde önemli oyuncularını da kaybettiler. Beşiktaş'ın bu hale gelmesinin nedeni, ne Fikret Orman'dır ne de Şenol Güneş'tir! Beşiktaş'ı bu hale Sinan Engin ve Ertem Şener getirmiştir. Beşiktaş'ı burada şişirmişlerdir, siz burada Quaresma'nın yaptığı her türlü rezilliği örtbas ettiniz. Her Beşiktaş galibiyetinden sonra burada Beşiktaş marşları çaldınız heryeri tiner kokusu sardı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Batan gemiyi önce fareler terk eder derler, Beşiktaş'ın klanları Sinan Engin ve Ertem Şener gemiyi terk ettiler. Beni meczup olarak kabul edin, ben vasatın altında bir adamım ama burada Ertem Şener ve Sinan Erdem 'Beşiktaş Bayern Münih'in içinden geçer' bile dediler. Beşiktaş'ı Titanic gibi gördüler, Beşiktaş batmaz dediler kim bunlar biliyor musunuz? Sıvacı kılıklı Ertem Şener'le, Sinan Engin ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Titanic batarken keman çalanlar gibi, keman çalıyorlardı. Beşiktaş için sizlerde aynısını yapıyorsunuz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ben Beşiktaş'ın yaşadığı tehlikeyi söylüyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Şayet Beşiktaş - Bayern Münih maçına as takımla çıksaydı ve Başakşehir'e yenilseydi başta ben olmak üzere herkes ağır bir şekilde eleştirirdi. İlk defa bu sene 2. olmak çok önemli, çünkü Galatasaray şampiyon olursa ve UEFA'dan men cezası gelirse 2. olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebilir. Beşiktaş 2. olamazsa o zaman ne yapacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Giresun maçından sonra MHK'yi istifaya davet eden Fenerbahçe kulübü Galatasaray derbisinde neden bir şey yapmadı? Fenerbahçe'nin, bence 2 net penaltısı verilmedi 3. pozisyon ise tartışmalı, böyle bir maçtan sonra Fenerbahçe neden kayda değer bir tepki göstermedi? Hakem Bülent Yıldırım'ı hiç tanımam ve kendisine soruyorum. Senin görevin maçı 11'e 11 bitirmek mi yoksa maçı yönetmek mi?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bazı pozisyonları verdin vermedin ama sen bir hareketinle sınıfta kaldın. Soldado geldi senin eline vurdu ve sen bunu yedin. Halil Umut Meler ise mükemmel bir maç yönetti, ben performansının çok beğendim. (Ajansspor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim maç sonu Kadıköy'de tribünlerle biraraya geldi! İşte o görüntüler... İzlemek için videoya tıklayınız...