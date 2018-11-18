Olay sözler! 'Burak, Beşiktaş'a imza atarsa...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hürriyet Gazetesi yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran, Beşiktaş'taki krizi ve son gelişmeleri değerlendirdi...
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Burak Yılmaz transferinin ne olacağını ve nasıl sonuçlanacağını da açıklayan Kenan Başaran, Haber Global'deki "Konrta" programında Şenol Güneş ve Fikret Orman için de konuştu...
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İşte Kenan Başaran'ın o açıklamaları... "Beşiktaş’ta yönetime paralar nerede diye soruluyor ama aslında cevap belli. Paralar statta. Aslında tamam sponsor parayı ödeyecek ama vadeye yayılmış olarak gelecek para. Bankalardan krediyle çözüldü stat. Ama bunun faizi var, kur farkı var."
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- Beşiktaş başarılı olurken taraftar hiç “Büyük Başkan” diye bağırmıyordu. Hep Şenol Güneş’e bağırılıyordu. Yani değişen bir şey yok. Sene başında planlama yanlış yapıldı. Santrfor alınmadı. Sonra eldeki oyuncuların paraları ödenmedi. Özellikle yabancı futbolcular bu süreçte kendilerini naza çekti.
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- Mesela Adriano’nun iyileşmesinin hep bu yüzden bu kadar uzadığı söyleniyor. Şimdi artık paralar ödendi. Top artık Şenol Güneş’te. Şenol Güneş de önce eldeki futbolcuların paraların ödenmesi gerektiğini düşünüyordu. O yüzden transferden önce bunu bekliyordu.
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- Tolgay Arslan meselesinin üç boyutu var: 1-Parası geç ödendiği için sorunlar yaşandı. 2-Sözleşmesinin TL’ye çevrilmesine karşı çıktı. 3-Şenol Güneş’in kötü oynayan Oğuzhan ve Atiba’ya rağmen onu oynatmamasına isyan edip, maçın devre arasında yasak olduğu halde yemek yedi.
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- Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek veya takımda mutsuz olan isimlerle devre arasında yollar ayrılacak. Pepe, Babel, Tolgay bu isimlerden. Şu anki karar bu yönde.
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- Her şeye rağmen Beşiktaş’ın kötü kadrosu yok ama Şenol Güneş’in de arzusunda azalma var. Daha doğru kızgın. Çünkü paranın harcanmasında önceliğin takımdaki mevcut oyunculara verilmesini istiyor. Her zaman önce “Evin içindekiler” der. Bu olmayınca da arzusunda azalma, zihinsel dağılma yaşadı.
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- Ancak paralar ödendikten sonraki başarısızlığın faturası Güneş’e yazar. Çünkü her şeye rağmen iyi bir kadro var. Ama bundan performans alamamak Güneş’in sorunudur.
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- Beşiktaş’ın radarında Burak Yılmaz var. Şenol Güneş’in de çok istediği bir futbolcu. Zaten santrfor eksikliği de var. Yönetimin bu transferi yapması halinde taraftarla iletişimini çok iyi düşünmesi lazım. Burak'ı nasıl kabul ettirecekler, soru bu.
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"Şenol Güneş Burak Yılmaz'ı istiyor!"
İşte yazarımız Kenan Başaran'ın 'Kontra' programındaki Beşiktaş açıklamaları...