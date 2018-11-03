Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Olay soru... 'Kadıköy'e nasıl gideceksin Hasan Şaş?'
Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Fatih Terim ve Hasan Şaş'ı ağır sözlerle eleştiren Sinan Engin, şunları söyledi...
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- İki Anadolu takımının maçı gibiydi derbi. Fatih hoca senin takımın hiç yenilmeyecek mi? Ne yaptı hakem sana ya. Fatih hoca sen biliyorsun bu teknik heyeti. Bastırarak, küstürerek derbilerde maç kazanılmaz.
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- Senin teknik ekibin bir futbolcuya saldıramaz. Yok böyle bir olay. Yarın senin ekibine bir saldırı olursa da bunu söylerim. Birazcık kontrol edeceksin onları.
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- Jailson vurdu, hakem onu atar, Belhanda'yı da atar. Jailson canını zor kurtardı. Hasan Şaş resmen bir boğa gibi, sarı-lacivertli birini arıyor saha içinde. İnanılır gibi değil.
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- Bu olaylar her yerde oluyor. Futbolcular aralarında kavga ediyor. Oraya bakıyorsun 50 tane sivil var.
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- Bu görüntüler Brezilya, Arjantin derbilerinde görüyoruz. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde iki takımında sıkıntıları var. 2-2'i yediremiyor Galatasaray. Yenilmeyi hiç mi sindiremeyeceksiniz?
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- Fatih Terim'e bakıyorsun, 1 hafta önce hakemi korumaktan söz ediyor. Kaybettiğin zaman olmuyor. Bir hakem hatasında bazı kulüpler hakeme saldırmak zorunda mı?
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- Hakemin canı sağ olsun, demeyecek miyiz? Küçük dünyamızın derbisi. Türkiye'nin en büyük derbisi de bu. Kimseye acımayın. Örnek teşkil etsin. Beşiktaş'a da aynısı olsa söylerim. Ne yani bir taç ile mi maç gitti?
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- Allah'tan VAR sistemi çıktı. Yok golden önce taçmış, penaltıymış... Galatasaray takımı iyi değildi, Fenerbahçe hiç iyi değildi. Skrtel atsa 3 olacak. Çok maç gördüm, daha bariz hatalar gördük. Ben bu maçta çok bariz bir hata görmedim.
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- Arda hakeme ufacık saldırdı, uzun bir ceza aldı. Yönetenler bu teknik heyetin saldırısına göz yumarsa bunun bedelini camia öder. Hasan Şaş ve belki de Fatih Terim ceza alacak.
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- Sevgili Hasan Şaş, Fenerbahçe rövanşına, yani Kadıköy'e nasıl gideceksin? Şimdi seni nasıl koruyacağız orada. Teknik heyet senin futbolcuna saldırır, bunu da tasvip etmiyorum. (Ajansspor)