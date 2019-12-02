Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Olay oldu! 'Hollandalı bir sersem yüzünden Merih Demiral...'
İtalya Ligi Serie A'da 14. hafta mücadelesinde Juventus, kendi sahasında Sassuolo ile 2-2 berabere kaldı ve bu sezon evinde ilk kez puan kaybı yaşadı.
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Siyah beyazlılar bu puan kaybıyla liderlik koltuğunu da ezeli rakibi Inter'e kaptırdı.
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Bu beraberliğin ardından Juve taraftarlarının hedefindeki tek isim, 'yine' hata yapan Hollandalı stoper Matthijs De Ligt oldu. Daha önce de oynadığı karşılaşmalarda çok kritik hatalar yapan De Ligt'e bu kez gelen tepkiler çok sert oldu.
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'YİNE' HATA YAPTI!
Karşılaşmanın ikinci yarısı henüz daha yeni başlamışken gelişen Sassuolo atağında topu uzaklaştırmak isterken rakibinin önüne atan ve Juventus'un ikinci golü yemesine sebep olan De Ligt'e sosyal medyadan büyük tepki geldi.
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"BU CANAVARA BİR ŞANS VERİN!"
Tepki gösteren taraftarların birçoğu, Juventus Teknik Direktörü Sarri'nin Matthijs De Ligt'i dinlendirmesi ve yerine Merih Demiral'ı oynatması gerektiğini savundu.
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İşte İtalyan taraftarların Merih Demiral isteği ve Matthijs de Ligt görüşleri;
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"Merih Demiral'ın Juventus'ta forma giyememesinin tek nedeni De Ligt'e ödenen bonservistir!"
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"De Ligt, Serie A'da çok zorlandı. Demiral'ın oynamama nedeninin sportif olduğunu düşünmüyorum."
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"De Ligt, inanılmaz maçlarına bir yenisini daha ekledi. Yerine daha harika olan bir isim oynayabilir. Merih Demiral canavarına bir şans verin."
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"Bu Hollandalı sersem yüzünden GOAT (Tüm zamanların en iyisi) Merih Demiral'ı yedek bırakıyorlar. Delireceğim!"
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De Ligt'in neden oynadığını merak ediyorum! Merih Demiral, Juventus'ta oynamıyorken bile, Türk Milli Takımı'nda harikalar yaratabilen bir oyuncu.
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"Artık Merih Demiral'ın zamanı geldi"
12
"Merih Demiral > De Ligt! Sarri istifa et!"
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"Bu maçtan öğrendiklerimiz; Demiral, bir şansı hak ediyor!"