Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Olay iddia! 'Beşiktaş hükmen mağlup olmalı, çünkü...'
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sabah yazarı Ahmet Çakar, bu karşılaşmayla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İşte eski hakem ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın çok tartışılacak o sözleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması lazım. Ben eğer bulamadıysam, yanlış hatırlamıyorsam, geçen hafta Galatasaray stadında oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçında Tosic kırmızı kart gördü, penaltıda.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Kayserispor maçında nasıl oynadı? Oynanmayan maçın cezasını geçiremezsiniz. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı oynanmadı. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş gelip stada çıkmadı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Oynanmadı. Bir hafta önce lig maçında kırmızı kart gören oyuncu bir sonraki Kayserispor maçında nasıl oynar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Almanya'ya, İngiltere'ye, İtalya'ya bakın. Nasıl oynayabilir? Diyeceksiniz ki 'Kupada cezasını çekti' Oynanmayan maçta ceza çekme kabul edilemez. Böyle bir kural olamaz. (Fotomaç)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Kötü birisi değilim ama iyi olmaktan yoruldum" Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor galibiyetinin ardından gündeme dair açıklamalar yaptı. Güneş'in açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...