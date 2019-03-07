Olay Hagi itirafı! "Fenerbahçe ile..."

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'ın efsane yıldızı Gheorghe Hagi'nin sarı kırmızılı ekipte oynadığı zaman menajerliğini yapan loan Becali'den çarpıcı bir itiraf geldi...
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İşte detaylar...
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Bir dönem Galatasaray'da elde ettiği başarılarla oynadığı futbolla ve attığı muazzam gollerle sarı kırmızılı ekibin tarihine geçen Rumen efsanesi Gheorghe Hagi ile ilgili yıllar sonra bir itiraf geldi.
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Hagi'nin Galatasaray'da oynadığı dönemde menajerliğini yapan Ioan Becali, Fenerbahçe ile ilgili o süre zarfında yaşanan çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.
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HAGI'Yi FENERBAHÇE'YE TEKLİF ETMİŞ!
Romanya'da bir televizyon programına konuşan Becali, Galatasaray'ın Hagi'nin maaşını ödemede sürekli olarak geciktiği ve bu sürecin çok uzaması sonrası sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
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Hal böyle olunca farklı takım arayışına başladığını belirten menajer, Hagi'yi Fenerbahçe'ye önerdiğini itiraf etti.
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"BU TRANSFER İÇ SAVAŞ ÇIKARIR"
Becali ayrıca, sarı kırmızılı ekipten yılda 4-5 milyon euro kazanan Hagi'nin parasının ödenmemesinin ardından Fenerbahçe'yle iletişime geçerek yaptığı görüşmeyi şu sözlerle anlattı:
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''Galatasaray, Hagi'nin maaşını geciktirmeye başlamıştı. Yılda 4-5 milyon kazanıyordu Hagi. Bu durum sıkıntı yaratmaya başlayınca Fenerbahçe'ye gittim ve "Büyük bir bomba patlatmak istiyor musunuz?" diye sordum.
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Başkanları ise, "Böyle bir transferi gerçekleştirmeden önce ülkedeki polis teşkilatıyla görüşmem gerekir. Zira bu transfer iç savaş çıkarır." dedi.
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TERİM'LE ÖZEL GÖRÜŞME
Bu karşılığı alan Becali daha sonra Hagi'nin durumunu Fatih Terim'le görüşmek üzere tecrübeli teknik adamla bir araya geldi.
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Becali, Terim'le görüşmesi hakkında ise şunları kaydetti:
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"Sonrasında Fatih Terim'e durumu anlattım. Hagi'nin sözleşmesinde özel bir madde vardı. Bu maddeye göre Hagi, parasının ödenmemesi durumunda takımdan ayrılma hakkına sahipti."
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"Benim durumun ciddiyetini kendisine iletmem sonrasında Fatih Terim, yönetimden bazı isimlerle görüşmüş. O gün içinde ödenmesi gereken tüm para yattı.''