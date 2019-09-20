Nereden nereye! 3 sezonda dibe vurdu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Geçtiğimiz sezonlarda Türk futbolunun en önemli futbol kulüplerinden biri olan, UEFA Kupası'ndaki Roma zaferiyle Türkiye'ye sevinç yaşatan Gaziantepspor, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) kadar düştü.
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Türk futbolunda nice zaferler yaşayan, sayısız yıldız futbolcuyu vitrine çıkaran Gaziantepspor, üç yılda Bölgesel Amatör Lig'e kadar düştü.
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Yaşadığı maddi imkansızlıklar nedeniyle 2016-2017 sezonunda 28 yıl aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'e veda eden, sonrasında TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de de tutunamayıp TFF 3. Lig'e düşen Gaziantepspor, eski oyuncularına olan borçları nedeniyle de sezon başında FIFA tarafından Bölgesel Amatör Lig'e düşürüldü. Kırmızı-siyahlılar bu hafta sonu BAL'daki ilk maçında Kahta 02 Spor ile karşılaşacak.
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Gaziantepspor BAL 2. Grup'ta
Gaziantepspor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta 1920 Maraşspor, Adıyaman 1954 Spor, Elbistanspor, Fırat Üniversitesi, Gaziantep Ankasspor, Kahta 02 Spor, Kilis Belediyespor, Malatya İdmanyurdu, Nizipspor, Pütürge Belediyespor, Siverek Belediyespor, Sürsürüspor ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile aynı grupta mücadele edecek.
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Nereden nereye
Kırmızı-siyahlı renkleriyle nam salan, oynadığı maçlarla sayısız başarılar kazanıp, zaman zaman üst sıraları zorlayan, zaman zaman da şampiyonluk kovalayan Gaziantepspor'un son hali yürekleri burktu. Üç sezonda en üst seviye ligden en alt seviye lige düşen Gaziantepspor'un durumu nereden nereye sözünü akıllara getirdi.
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Elektrik, su kesik, tesisler harabe durumda
BAL ligi için hazırlıklarına devam eden ve zor günler yaşayan Gaziantep ekibinin tesislerinde elektrik, su ve doğalgaz ödenemeyen borçlar nedeniyle aylardır kesilmiş durumda. Kulübe ait olan ve Türkiye'nin en iyi tesislerinden biri olan Celal Doğan Tesisleri ise bakımsızlık nedeniyle harabe halde.
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Türk futboluna sayısız yıldız kazandırdı
Gaziantepspor, uzun yıllar Süper Lig'de mücadele edip Türk futboluna bir çok yıldız isim kazandırdı.
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Fatih Tekke, Hasan Özer, Erhan Namlı, İsmail Köybaşı, Oktay Derelioğlu, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Kemal Aslan, Erdal Güneş, Erdal Kılıçarslan, Ekrem Dağ, Mehmet Polat, Ayhan Akman, Bekir İrtegün, Cenk Tosun, Muhammed Demir, Ömer Çatkıç, Dany, Tarık El Taib...
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Bouazizi, Lazarov, Fernand Coulibaly, Elvir Boliç, Julıo Cesar De Souza, Jaziri, Marcello, İvan De Souza, Wagner, İvelin Popov, Samuel Johnson, Maxim Romaschenko, Rodrigo Tabata ve Karcemaskas gibi çok önemli yıldızlar kazandırdı.
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Kırmızı-siyahlılar, 2004 yılında Kamil Ocak Stadı'nda kazanılan 1-0’lık Roma zaferiyle de bütün ülkeyi sevince boğmuştu.
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2000-2001 yılında ise son haftalarda kaçırdığı şampiyonlukla hafızalara kazınmıştı.