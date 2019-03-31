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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31 Mart 2019 - 00:37,

Ne yaptın Telles! Kimse inanamadı...

Portekiz Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Sporting Braga'ya konuk olan Porto'da Alex Telles şoku yaşanıyor...

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İşte detaylar...

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Portekiz Ligi'nin 27. haftasında lider Porto, Braga deplasmanında 3 puan aradı.

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Estadio Municipal de Stadı'na oynanan maça atak başlayan ev sahibi, Wilson Eduardo'nun 4. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

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Bu gole 26. dakikada Brezilyalı forveti Tiquinho ile cevap veren Porto, skoru 1-1 yaptı.

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Braga, 47. dakikada Murilo'nun golüyle bir kez daha öne geçse de karşılaşmayı penaltıdan bulduğu 2 golle kazanan Porto oldu.

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3-2'lik galibiyetle zorlu Braga deplasmanından 3 puanla dönen Porto, puanını 66'ya yükselterek, liderliğini sürdürdü.

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Braga ise 58 puanla 4. sırada yer aldı.

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Alex Telles şoku!

Porto'nun ikinci golünü 69'da penaltıdan atan Alex Telles, ilginç bir sakatlık yaşadı.

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Penaltı atışını gole çeviren Brezilyalı yıldız, vuruşu yaptıktan hemen sonra yerde kaldı ve ağır bir sakatlık geçirdi.

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Penaltı atışında ters bir vuruş yapan Telles, sağlık heyetinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi ve kenara alındı.

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Brezilyalı sol bekin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Liverpool maçına yetişip yetişmeyeceği henüz bilinmiyor.

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Brezilyalı oyuncu, 2014 yılında Gremio'dan Galatasaray'a 6.15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmiş, daha sonra Inter'e kiralık olarak gönderilmişti.

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İtalya'da kendini gösteren Brezilyalı sol bek, 6.5 milyon euro bedelle Porto'nun yolunu tutmuştu.

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