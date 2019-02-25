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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25 Şubat 2019 - 16:03,

Ne yaptın Mitroglou! 10 oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahası Türk Telekom Stadı'nda Akhisarspor 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

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Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü ise 90+4'te Yunan oyuncu Kostas Mitroglou kaydetti.

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Attığı golle Türk Telekom Stadı'nda büyük bir sevincin yaşanmasını sağlayan Yunan oyuncunun, Akhisar karşısında kaydettiği gol kariyerindeki 90+'da rakip filelere gönderdiği 10. golü oldu.

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Bugüne kadar oynadığı 451 karşılaşmada 223 gol bulan Kostas Mitroglou'nun 90+'da attığı goller şöyle:

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2009-2010 sezonu Olympiakos - APO Levadiakos karşılaşması 90+3

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2009-2010 sezonu Olympiakos - Atromitos Athen karşılaşması 90+4

6/16

2010-2011 sezonu Aris - Panionios Athen karşılaşması 90+1

7/16

2012-2013 sezonu Montpellier - Olympiakos karşılaşması 90+1

8/16

2012-2013 sezonu Asteras Tripolis - Olymiakos karşılaşması 90+2

9/16

2013-2014 sezonu APO Levadiakos - Olympiakos karşılaşması 90+1

10/16

2014-2015 sezonu APO Levadiakos - Olympiakos karşılaşması 90+1

11/16

2014-2015 sezonu Olympiakos - Panionios Athen karşılaşması 90+1

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2016-2017 sezonu Benfica - Leixões karşılaşması 90+1

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2018-2019 sezonu Galatasaray - Akhisarspor 90+4

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15/16

"Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kazandıkları Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu...

16/16

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