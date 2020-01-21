MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriNasser Al-Khelaifi - Andrea Radrizzani görüşmesi futbol dünyasına bomba gibi düştü
GeriFutbol Nasser Al-Khelaifi - Andrea Radrizzani görüşmesi futbol dünyasına bomba gibi düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Spor Arena Dış Haberler
Haber Giriş: 21 Ocak 2020 - 07:45, /

Nasser Al-Khelaifi - Andrea Radrizzani görüşmesi futbol dünyasına bomba gibi düştü

Katarlı iş adamı Nasser Al-Khelaifi dünya tarihinin en pahalı iki transferini (Mbappe, Neymar) gerçekleştirmiş ve futbolda dengeleri değiştirmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Nasser Al-Khelaifi'nin yapacağı yeni yatırımlar merakla beklenirken ortaya çıkan yeni görüntüler dedikoduların fitilini bir kez daha ateşledi.   

2

PSG ile Şampiyonlar Ligi sevinci yaşama hayali olan Nasser Al-Khelaifi, para harcamasına rağmen istediği başarıya bir türlü ulaşamadı.

3YENİ MACERA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

YENİ MACERA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Khelaifi, PSG - Club Brugge maçına Andrea Radrizzani'yi davet etmiş ve İngiliz kulübünü satın almak istediğini belirtmişti.

4SERVETİ 6 MİLYAR EURODAN FAZLA

SERVETİ 6 MİLYAR EURODAN FAZLA

Toplam servetinin 6 milyar eurodan fazla olduğu tahmin edilen Katarlı iş adamı Andrea Radrizziani ile yemekte görüntülendi, bu kareler dış basında çok konuşuldu.

5HEDEF ÇOK BÜYÜK OLACAK

HEDEF ÇOK BÜYÜK OLACAK

İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'ın sahibi Andrea Radrizziani ve kulüp yöneticileriyle özel bir görüşme gerçekleştiren Katarlı iş adamı, Leeds United'ı satın alarak Ada'da dengeleri değiştirme amacında. Öyle ki Leed United'da hedefler çok daha büyük olabilir.

6YAKIN DOSTLAR

YAKIN DOSTLAR

Nasser Al-Khelafi'nin Leeds United'ın sahibi Andrea Radrizziani ile yakın dostluğunun satın alma işlemini hızlandıracağı iddia ediliyor.

7HOCA BİELSA

HOCA BİELSA

Leeds United'un teknik direktörlüğünü yakından tanıdığımız bir isim Marcelo Bielsa yapıyor. United, 28 haftası geride kalan ligde 52 puanla ikinci sırada yer alıyor. Görünen o ki bu sezonki sıralama satın alma işlemlerine direkt olarak etki edecek.

8TESTLERİN ARDINDAN ANAHTARI ALACAK

TESTLERİN ARDINDAN ANAHTARI ALACAK

Bir İngiliz kulübünün satın alınmasından önce, yeni sahiplerin geçmeleri gereken testler bulunuyor. Al-Khelaifi, en iyi teklifi verdikten sonra “uygun kişi ve yeterli maliyet” prosedürlerini geçerse Leeds United’ın yeni sahibi olacak.

9

AH BİR DE GOL OLSA

Kylian Mbappe'nin Nefis Rabonası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi