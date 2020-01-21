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Haber Giriş: 21 Ocak 2020 - 07:45,
Nasser Al-Khelaifi - Andrea Radrizzani görüşmesi futbol dünyasına bomba gibi düştü
Katarlı iş adamı Nasser Al-Khelaifi dünya tarihinin en pahalı iki transferini (Mbappe, Neymar) gerçekleştirmiş ve futbolda dengeleri değiştirmişti.
YENİ MACERA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK
Khelaifi, PSG - Club Brugge maçına Andrea Radrizzani'yi davet etmiş ve İngiliz kulübünü satın almak istediğini belirtmişti.
HEDEF ÇOK BÜYÜK OLACAK
İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'ın sahibi Andrea Radrizziani ve kulüp yöneticileriyle özel bir görüşme gerçekleştiren Katarlı iş adamı, Leeds United'ı satın alarak Ada'da dengeleri değiştirme amacında. Öyle ki Leed United'da hedefler çok daha büyük olabilir.
HOCA BİELSA
Leeds United'un teknik direktörlüğünü yakından tanıdığımız bir isim Marcelo Bielsa yapıyor. United, 28 haftası geride kalan ligde 52 puanla ikinci sırada yer alıyor. Görünen o ki bu sezonki sıralama satın alma işlemlerine direkt olarak etki edecek.
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