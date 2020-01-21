Nasser Al-Khelaifi - Andrea Radrizzani görüşmesi futbol dünyasına bomba gibi düştü

HEDEF ÇOK BÜYÜK OLACAK İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'ın sahibi Andrea Radrizziani ve kulüp yöneticileriyle özel bir görüşme gerçekleştiren Katarlı iş adamı, Leeds United'ı satın alarak Ada'da dengeleri değiştirme amacında. Öyle ki Leed United'da hedefler çok daha büyük olabilir.