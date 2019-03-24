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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Reuters
24 Mart 2019 - 20:09,

Müthiş stat kapılarını açtı! Yaklaşık 7.6 milyar TL...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yaklaşık 1 milyar pound harcama yapılan yeni stadına kavuştu...

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İşte detaylar...

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Yeni stadyumu için yaklaşık 1 milyar pound (7.6 milyar TL) harcama yapan İngiltere ekiplerinden Tottenham, mabedine kavuştu.

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İngiliz ekibi, uzun zamandır beklediği yeni mabedi Tottenham Hotspur Stadyumu'nun açılışını, Tottenham ve Southampton 18 Yaş Altı takımlarının karşılaşmasıyla yaptı.

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Bu maçla birlikte Tottenham Kulübü, stadın ilk test organizasyonunu gerçekleştirmiş oldu.

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Karşılaşmayı izleyenler arasında Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino da vardı.

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Arjantinli çalıştırıcı, taraftarların sevgi gösterilerine el sallayarak yanıt verdi.

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Stadyumun ikinci test organizasyonu ise 30 Mart günü Tottenham efsanelerinin Inter efsaneleri ile karşılaşacağı özel müsabakada yapılacak.

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Açılış 3 Nisan'da

İnşaatta yaşanan bir takım sıkıntılar nedeniyle uzun bir süredir maçlarını Wembley Stadyumu’nda oynayan Ada temsilcisi, açılışı 3 Nisan’da ligde gerçekleşecek Crystal Palace karşılaşması ile yapacak.

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Öte yandan 61 bin kapasiteli yeni statta açılış maçı için satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükenmiş durumda.

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İşte harika stattan görüntüler...

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