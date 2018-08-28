YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Spor yazarÄ± ve yorumcu Mehmet Demirkol Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalara imza attÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸta yayÄ±nlanan beIN ManÅŸet programÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Galatasaray'da ilk yarÄ± problemli. Neden problemli? Alanyaspor basit savunma oyunu oynadÄ±. Galatasarayâ€™Ä±n iÅŸi Ã§Ã¶zecek adamlara ihtiyacÄ± var; Emre, Belhanda, Onyekuruâ€¦ Ä°lk yarÄ±da bu yapÄ±lamadÄ±. Emreâ€™de oyun gÃ¼cÃ¼ ve zekasÄ± var. KalabalÄ±klar iÃ§inde de iÅŸ yapacak. Ä°kinci yarÄ±da Sinanâ€™Ä±n golÃ¼nÃ¼n etkisi var. Alanyasporâ€™u daÄŸÄ±ttÄ±lar. Ä°kinci yarÄ± boÅŸluklar buldular ve deÄŸerlendirdiler.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Galatasarayâ€™Ä±n temel rakiplerine karÅŸÄ± ÅŸÃ¶yle bir avantajÄ± var; psikolojisi Ã§ok iyi. Emre hikayesi de taraftarÄ± ve takÄ±mÄ± etkiledi. Oyun iyi gitmese bile ayakta kalÄ±yorlar. Sinan, Emre ve Erenâ€™in ilk yarÄ±daki oyunlarÄ± sonrasÄ± baÅŸka bir hoca olsa deÄŸiÅŸikliÄŸe gidebilirdi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Devam ettirdi. Fatih Terimâ€™in varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Åžampiyonlar Ligiâ€™ne gidilecek olmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. KulÃ¼pler BirliÄŸiâ€™nin, doÄŸru planlamalar yapmasÄ± lazÄ±m. 4 takÄ±m nasÄ±l Åžampiyonlar Ligiâ€™ne gider buna konsantre olmak lazÄ±m. Åžu anki yÃ¶netimlerden umutluyum.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Bu takÄ±mda sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olan oyuncular olabilir. Orta saha ve savunmasÄ± yenilenmiÅŸ bir takÄ±mda oyuncularÄ± gÃ¶rmek lazÄ±m. Arkada saÄŸlam bir iÅŸleyiÅŸ olursa Belhandaâ€™nÄ±n da iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡ok iyi olmaz. Daha iyi olur. Belhanda, hiÃ§bir zaman mÃ¼kemmel olmadÄ± ki. Oynamak istemesi lazÄ±m. Yunus Ã§ok gÃ¼zel bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±. Asist yapan en genÃ§ oyuncu olmuÅŸ. Asist yaptÄ±ÄŸÄ± pozisyonda topu kontrolÃ¼, sÃ¼rmesi asist yapmasÄ± Ã§ok iyiydi gerÃ§ekten.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Mesut Bakkalâ€™Ä±n ÅŸikayetini anlÄ±yorum. Ama sÃ¼rekli aynÄ± ÅŸeyi tekrar etti. Bu oyuncular neden daÄŸÄ±ldÄ± diye mesaj veriyor. Bunu ben mi Ã§Ã¶zeceÄŸim? NasÄ±l daÄŸÄ±ldÄ± bu takÄ±m anlamadÄ±m diyor. 5 dakika bekledik konuÅŸurken. Tamam hocam anladÄ±k da, benden mi istiyorsun cevabÄ± anlamadÄ±m gerÃ§ekten.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Galatasarayâ€™da Modeste transferi olmayacak gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Fatih Terim, ben istediÄŸimi daha Ã¶nce de sÃ¶yledim ama ÅŸimdilik kapandÄ± dedi. Tabi ki tek bir oyuncu yok. SÄ±nÄ±f atlayacak santrfor ve stoper olmalÄ±. Bunlar olmazsa sÄ±kÄ±ntÄ± olabilir. Herkes Alanyaspor gibi daÄŸÄ±lmayabilir. Bunlar olursa zor tutulur Galatasaray.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Åžampiyonlar Ligi, takÄ±mlarÄ± geliÅŸtirebiliyor. Moral olarak Ã¶zellikle. Oyuncular da takÄ±mlar da geliÅŸiyor. Ama bazen de demoralize edebiliyor. Ã–yle bir rakiple karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorsun ki geliyor sana 5 atÄ±yor. Ya da deplasmanda yiyorsun. O, psikolojiyi bozabilir. SavunmanÄ±n ve santrforun sÄ±nÄ±f atlatmasÄ± gerek.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Boboâ€™nun pozisyonu Alanyaspor adÄ±na Ã¶nemliydi. Ama yaÅŸÄ±nÄ±n ilerlemiÅŸ olmasÄ±ndan mÄ±dÄ±r nedir, ayaklarÄ± gitmedi. OlmadÄ± yani. Galatasaray teknik direktÃ¶rÃ¼ Fatih Terimâ€™in Maiconâ€™dan memnun olunmadÄ±ÄŸÄ± Ã§ok belli. Halen Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 3 gÃ¼n iÃ§inde satÄ±lma durumu var.Â
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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BazÄ± teknik direktÃ¶rler bilerek sorun Ã§Ä±karÄ±rlar. SÄ±kÄ±ntÄ±lar elbette yaÅŸanÄ±r. Zaten karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak sÃ¶ylÃ¼yorlar. Fikret Orman, nokta mesajlar veriyor. Åženol GÃ¼neÅŸ ile problemimiz yok ama mesaj veriyor. Ahmet aÄŸabey gel ne sÃ¶yleyeceksen gel bana sÃ¶yle diyor. Herkese mesaj veriyor. Kongre Ã¼yelerine, yÃ¶netime, takÄ±ma mesaj veriyor. Ben yÄ±kÄ±lÄ±rsam BeÅŸiktaÅŸ yÄ±kÄ±lÄ±r, haddini aÅŸan bir laf. Ã–yle demek istememiÅŸ baÅŸkan. Ben gidersem iÅŸler bozulur demek istiyor. Ormanâ€™Ä±n bÃ¶yle bir gÃ¼Ã§ zehirlenmesine kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na inanmÄ±yorum.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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"Gomis'i Ã§ok seviyoruz ve bu sÃ¼reÃ§ taraflarca doÄŸru yÃ¶netildi" Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, transfer geliÅŸmeleri hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalar yaptÄ± ve Ã¶nemli mesajlar verdi. Terim'in aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± izlemek iÃ§in videoya tÄ±klayÄ±nÄ±z...