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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03 Nisan 2019 - 13:18,

Bollywood'un ünlü yıldızından sürpriz ziyaret

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in dün akşam oynanan maçta sürpriz bir konuğu vardı.

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İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in dün akşam oynanan maçta sürpriz bir konuğu vardı.

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Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan hayranı olduğu Mesut Özil'in maçını tribünden takip etti.

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Arsenal'ın 2-0 kazandığı maçı Bollywood yıldızı Khan tribünden takip etti.

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Maç sonu buluşan Rukh Khan ve Özil'e nişanlısı Amine Gülşe de eşlik etti.

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Fotoğrafların ve mesajların sosyal medyadan da yayınlandığı buluşmada Özil, Bollywood yıldızına forma hediye etti.

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Maç bitiminde ise Özil ve Gülşe, özel misafirleri olan Hintli oyuncu Shahrukh Khan ile bir araya geldi.

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Ünlü aktörün, yalnızca hayranı olduğu Özil'i izlemek için İngiltere'de olduğu bildirildi.

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10 numaralı imzalı formasını Shahrukh Khan'a hediye eden Özil, Bollywood yıldızıyla çekildiği kareyi "Sizleri özel misafirim olarak görmek büyük bir onurdu" notuyla yayınladı.

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Instagram'da yaklaşık 17 milyon takpçisi bulunan Shah Rukh Khan'da Özil ile olan karesini sosyal medya sayfasına taşıdı.

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52 yaşında Shah Rukh Khan, Hint sinemasında Aamir Khan, Salman Khan ve Saif Ali Khan ile birlikte ‘medar-ı iftihar’ kategorisinde yer alıyor.

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Hintli oyuncu My Name is Khan (Benim adım Khan) filmiyle de ülkemizde sevilen bir isim.

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