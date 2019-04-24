Mehmet Taşdemir'in Kayserispor aşkı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kayseri'de yaşayan down sendromlu genç Mehmet Taşdemir, büyük bir tutkuyla bağlandığı İstikbal Mobilya Kayserispor takımının neşe kaynağı oldu.
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Özel eğitim kurumunda eğitim gören 20 yaşındaki Mehmet Taşdemir, gönülden bağlı olduğu sarı-kırmızılı takımın hiçbir maçını kaçırmadığı gibi, antrenmanlarını da yakından takip ediyor.
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Takımın Kayseri'de yaptığı maçları izlemek için saatler öncesinde tribündeki yerini alan Mehmet, karşılaşma öncesi yanına gelip kendisine selam veren futbolcular ve teknik heyete de kendince taktik vermeyi ihmal etmiyor.
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Maç olmadığı zamanlar antrenmanlara giden Mehmet, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla sohbet etmekten de büyük mutluluk duyuyor. Teknik direktör Hikmet Karaman ve futbolcuların yakından ilgilendiği Mehmet, kendisini takımın önemli bir parçası olarak hissediyor.
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Kayserisporlu bazı futbolcular da karşılaşmada attıkları golün sevincini takımın vazgeçilmezi olarak gördükleri Mehmet'le paylaşmayı unutmuyor.
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"7 yıldır sadece bir maçı kaçırdık"
Baba Hüseyin Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayserispor'daki herkesin Mehmet'i sevdiğini ve ona kendisinin önemli olduğunu hissettirdiklerini söyledi. Mehmet'in Kayserispor'la bütünleştiğini ve adeta takıma aşkla bağlandığını belirten baba Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:
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"Mehmet bana sürekli baba 'antrenmana gidelim, maçlara gidelim, hocaya taktik vereceğim' diyor. Maçlara da çok heyecanlı bir şekilde geliyor. Elimizden geldiği kadar haftada 2 kez antrenmanlara geliyoruz. Maçlara da kesin gidiyoruz ve hiç kaçırmıyoruz. Her maça severek gidiyoruz. Yöneticilerimizden Allah razı olsun, Mehmet'e sevgilerini gösteriyorlar. Futbolcuların hepsi de çok seviyor. Tabii Mehmet de onları çok seviyor. Mehmet'le 7 yıldır sadece bir maçı kaçırdık. Onda da burada değildik, o yüzden gidemedik."
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Oğlunun futbolu çok sevdiğini anlatan Taşdemir, "Elimden geldiği kadar iletişim sağlasın diye maçlara ve antrenmanlara getiriyorum. Evde kapalı kalmasın, sporla içli dışlı olsun diye uğraşıyorum. Maçlara gittiği zaman daha çok mutlu oluyor. Futbolcularla iletişim kurduğunda rahatlama oluyor, stres atıyor." diye konuştu.
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"Mehmet buranın ev sahibi"
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Orhan Taşçı da Mehmet'in kendileri için oldukça önemli bir taraftar olduğunu aktardı. Mehmet'i her zaman yanlarında görmek istediklerini dile getiren Taşçı, şunları kaydetti:
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"Mehmet buranın ev sahibi. Sağ olsun her antrenmana geliyor. Hatta bizden daha fazla geliyor. Maçlarımızı da takip ediyor. Mehmet hem bizim uğurumuz hem de motivasyon kaynağımız. Mehmet arada da hocamıza taktikler veriyor. Hocamız da sağ olsun Mehmet'i kırmayıp futbol bilgisinden faydalanıyor. Biz Mehmet'i çok seviyoruz, bizim kardeşimiz. İnşallah her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Fanatik bir Kayserispor taraftarı. Mehmet doğuştan taraftar. Uzun yıllardır burada ve her zaman kendisini görmek istiyoruz."
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20 yaşındaki Mehmet, Kayserispor'un antrenman ve maçlarını yakından takip ediyor...