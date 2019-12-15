Fatih Terim'e büyük tepki: 'Şaka olsa gülerdik ama...'
Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında son 30 dakikayı 10 kişi oynayan Ankaragücü ile 90+1'de yediği golle 2-2 berabere kaldı.
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Sarı kırmızılı takımda karşılaşmanın ardından şokla birlikte büyük bir üzüntü yaşandı.
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Galatasaray taraftarlarının ise ligde son sırada yer alan Ankaragücü karşısında kaybedilen 2 puan sonrası büyük tepkisi vardı.
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Sarı kırmızılı takımın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim de taraftarın tepki gösterdiği isimler arasında yer aldı.
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Karşılaşmanın ardından özellikle sosyal medyada Fatih Terim gecenin en çok konuşulan ismi oldu.
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Galatasaray taraftarı da Terim konusunda ikiye bölündü. Bir kısım taraftar tecrübeli teknik adamın alınan sonuçlar nedeniyle istifasını isterken, diğer taraftarlar ise hocalarını yalnız bırakmayarak destek verdi.