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GeriFutbol Fatih Terim'e büyük tepki: 'Şaka olsa gülerdik ama...'
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Futbol
15 Aralık 2019 - 07:37,

Fatih Terim'e büyük tepki: 'Şaka olsa gülerdik ama...'

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında son 30 dakikayı 10 kişi oynayan Ankaragücü ile 90+1'de yediği golle 2-2 berabere kaldı.

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Sarı kırmızılı takımda karşılaşmanın ardından şokla birlikte büyük bir üzüntü yaşandı.

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Galatasaray taraftarlarının ise ligde son sırada yer alan Ankaragücü karşısında kaybedilen 2 puan sonrası büyük tepkisi vardı.

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Sarı kırmızılı takımın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim de taraftarın tepki gösterdiği isimler arasında yer aldı.

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Karşılaşmanın ardından özellikle sosyal medyada Fatih Terim gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

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Galatasaray taraftarı da Terim konusunda ikiye bölündü. Bir kısım taraftar tecrübeli teknik adamın alınan sonuçlar nedeniyle istifasını isterken, diğer taraftarlar ise hocalarını yalnız bırakmayarak destek verdi.

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