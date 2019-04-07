Maça damga vuran an! Hakem, Terim'e...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Malatyaspor'u rahat bir oyunla 3-0 mağlup ederken, maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
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İşte detaylar...
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Mücadelenin 34. dakikasında sarı-kırmızılı ekip, Feghouli'nin golüyle 1-0 öne geçerken, VAR kararıyla gol geçerlilik kazanmadı.
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Bu pozisyon sonrasında Galatasaray yedek kulübesinden tepkiler yükseldi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gol kararının iptal edilmesine çok öfkelendi ve itirazlarını sürdürdü.
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Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ise tecrübeli teknik adamın yanına gidip pozisyonu izah etti.
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O anlar objektiflere böyle yansırken, maç sonunda konuk takım cephesinde tepki vardı.
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Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan E. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Biz buraya en kötü 1 puan almak için gelmiştik. İlk yarı takımımız iyi oynadı. Salı günü bir kupa maçı oynamıştı. Bugün penaltı vardı, bunları tartışmak istemiyorum. Takım olarak ilk yarı iyiydik, ikinci yarı biraz kötü oynadık. Sağlık olsun. Biz artık önümüzdeki maçlara bakmamız lazım” diye konuştu.
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“Hakemlerin iki tarafa da eşit davranması lazım”
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu hakkında da konuşan Gevrek, “Maçın hakemi hakkında bir şey demek istemiyorum ama biz burada Galatasaray’a karşı oynuyoruz. Sadece dikkatimi çeken, içimde kalmasın söylemek istiyorum. Hakemin çıkıpta rakip takım hocasına 5 dakika durumu izah etmesinin bir anlamı yok." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
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Sözlerini sürdüren Gevrek, "O konu dikkatimi çekti. Biz Anadolu takımları olarak bu tip konularda rahatsız oluyoruz. Eşit şartlar altında oynamak istiyoruz. Hakemlerin iki tarafa da eşit davranması lazım. Ben penaltı pozisyonlarına bir şey demek istemiyorum. O tarafı dikkatimi çekti. Bu hareket sadece bizi değil, futbolseverleri, herkesi rahatsız eder. Hoş bir olay değil. O zaman çıkacaksın bizim hocaya da durumu aynı izah edeceksin” şeklinde konuştu.