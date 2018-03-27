Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Lucescu genç yıldızı fırçaladı: "Senin yüzünden yedik"
Türkiye, 2-0 öne geçtiği mücadelede Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede ekrana yansımayan detaylar şu şekilde...
Ali Naci KÜÇÜK, Foto: AA
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Ali Naci KÜÇÜK, Foto: AA
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İşte detaylar...
Ali Naci KÜÇÜK, Foto: AA
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A Milli Takım oyuncularından alkışlık hareket.. Ay Yıldızlı oyuncular seremoni sırasında hemen üzerlerindeki eşofmanı çıkararak çocuklara giydirdi. Karadağ futbolcuları ise seremoniye eşofmansız çıktı.
Ali Naci KÜÇÜK, Foto: AA
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Türkiye A Milli Takımının EURO 2020 yolunda yepyeni bir sayfa açtığı maratonda Ay Yıldızlı ekibin Karadağ ile oynadığı maça TFF Yönetim Kurulu da destek verdi. Karadağ'daki maçı TFF 1.Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, TFF başdanışmanı Hilmi Gökçınar, Ali Düşmez, Kadir Kardaş, Şeref Yalçın ve Galatasaray Kulübü eski başkan yardımcısı Refik Arkan tribünden takip etti.
Ali Naci KÜÇÜK, Foto: AA
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Uefa talimatları gereği yayıncı kuruluşa açıklama yapması gereken Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu TRT'nin kurduğu alana gelmek istemedi. Medya sorumlusu Türker Tozar’ın ikna etmeye çalıştığı tecrübeli teknik adam kameraların çıkış tüneline gelmesini istedi. Lucescu yoğun ısrarlar sonucu maça yarım saat kala TRT'nin kameralarının bulunduğu alana gelerek canlı yayına katıldı.
Ali Naci KÜÇÜK, Foto: AA
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İlk yarının son dakikasında sakatlanan Okay Yokuşlu, Karadağ'da stattan bandajla ayrıldı.Sol kaval kemiğine darbe alan Okay'ın durumunun ciddi olduğu ve Trabzonspor-Galatasaray maçında oynayamama ihtimali bulunduğu belirtildi..
Ali Naci KÜÇÜK, Foto: AA
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ENES ÜNAL'A KIZDI
Türkiye A Milli Takımının 85.dakikada yediği beraberlik golü Romen teknik adamı çok kızdırdı. Enes Ünal'ın Karadağ yarı sahasında kaptırdığı basit topun devamında pozisyonun gol olması ve 2-2'lik beraberliğin gelmesi Lucescu'yu sinirlendirdi. Lucescu, sahadaki Enes Ünal'a dönüp ' Golü senin yüzünden yedik' şeklinde el işaretleri ile genç oyuncusuna kızdı.
Ali Naci KÜÇÜK, Foto: AA
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Hakan Çalhanoğlu, Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı olan AC Milanlı eski futbolcu Dejan Savicevic’e imzalı formasını hediye etti.
Ali Naci KÜÇÜK, Foto: AA
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Özel maçta Karadağ ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Ömer Bayram ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi. Podgorica Şehir Stadı'da oynanan maçın 76. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın yerine oyuna dahil edilen Ömer Bayram, A Milli Takım formasıyla çıktığı maçta 14 dakika sahada kaldı. A Milli Takım, 2-2 sona eren karışlaşmada ilk kez Karadağ'a konuk oldu. İki takım daha önce bir kez karşılaşmış, 2016 yılında Antalya'da oynanan maçı ay-yıldızlı ekip 1-0 kazanmıştı. Türkiye, Mircea Lucescu yönetiminde ikinci beraberliğini aldı. Lucescu yönetiminde 8. maçına çıkan Türkiye, daha önceki maçlarda 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı. Ay-yıldızlı ekibin mart ayındaki yenilmezlik serisi Karadağ maçında da sürdü. Milliler son kez 28 Mart 2009'da İspanya'ya 1-0 yenilmişti. Türkiye, bu tarihten itibaren yaptığı 13 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik aldı. Maçı, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic ile Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı Dejan Savicevic de tribünden izledi. Bu arada, ay-yıldızlı ekip Karadağ maçında ilk kez yeni beyaz formasıyla sahaya çıktı.