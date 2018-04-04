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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri > Futbol>Liverpool cehennemi! City ilki yaşadı...
Futbol

Liverpool cehennemi! City ilki yaşadı...

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, Manchester City'yi 3-0 yenerek yarı final için büyük avantaj sağladı. İşte mücadeleden önemli detaylar...

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Liverpool,sezonun flaş takımı Manchester City'yi Şampiyonlar Ligi'nde ezdi geçti. İlk yarıda Mohamed Salah, Oxlade Chamberlain ve Mane'nin golleriyle sonuca giden Kırmızılar, yarı final için büyük bir avantaj sağladı.

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Bu sezon gösterdiği performansla Liverpool taraftarlarının ikonu haline gelen Mohamed Salah, 1 gol ve 1 asistle takımın liderliğini yine üstlendi. Mısırlı futbolcu ikinci yarıda sakatlanarak yerini Wijnaldum'a bıraktı. Mohamed Salah, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dokuz maçta sekiz gole katkı yaptı.

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Liverpool - Manchester City maçı öncesinde ise istenmeyen olaylar yaşandı. Liverpool taraftarları, Manchester City otobüsüne sayısız bira şişesi fırlattı. Görüntüler kameraya böyle yansırken UEFA'nın bu konu hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi.

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Gecenin diğer çeyrek final maçında ise Barcelona, Nou Camp'ta Roma'yı 4-1 yendi. Barcelona'nın 2 skoru, Roma'nın kendi kalesine attığı gollerle geldi. Böylelikle Roma, Devler Ligi tarihinde enteresan bir şekilde istatistiklere geçti. Roma, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta kendi kalesine iki gol atan 4. takım oldu; bu turnuvada bir maçta kendi kalesine iki gol atan son takım ise Galatasaray'dı.

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Cengiz Ünder sakat olduğu için bu kritik mücadelede forma giyemedi. Edin Dzeko, Roma tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda beş gol atan ilk isim oldu. Roma, Barcelona'dan boynu bükük ayrılırken Barça'nın son 4 umutları yeşerdi. Bu maçın rövanşı, 10 Nisan Salı günü TSİ 21.45'te Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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İşte mücadelelerden çok özel kareler sizlerle...

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