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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena
16 Mart 2019 - 15:30,

Konya'da maça damga vuran olay!

Atiker Konyaspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi.

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Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmaya her iki takım futbolcuları şehitlerimiz için hazırlanan pankartla çıktı...

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Isınma bölümüne ise ev sahibi takım oyuncuları Polonya'da şehit edilen Furkan Kocaman'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

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Karşılaşma ise oldukça sert geçti. Puan ve puanlara ihtiyaç duyan iki ekibin mücadelesinde Cüneyt Çakır'a çok iş düştü.

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Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maç, özellikle ilk yarıda fazlasıyla durdu.

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Deplasman ekibi Çaykur Rizespor, 2. dakikada Vedat Muriqi ve 68'de Samudio'nun golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

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Cüneyt Çakır 76. dakikada kırmızı kartına başvurdu.

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Çakır, Skubic'in 77. dakikada rakibe yaptığı tehlikeli müdahalenin ardından kırmızı kartını çıkardı.

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Bu andan itibaren Konyaspor'un direnci kırıldı, yeşil beyazlıların galibiyet hasreti yine son bulmadı.

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KOCAMAN'IN GALİBİYET ÖZLEMİ 7 MAÇA ÇIKTI!

Aykut Kocaman'ın takıma getirilmesiyle ilk haftalarda başarılı grafik çizen Konyaspor, birden büyük düşüş yaşadı.

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Yeşil beyazlı ekibin galibiyetle tamamlayamadığı son 7 maç şöyle;

Bursaspor 0-0 Konyaspor

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Konyaspor 1-1 Yeni Malatya

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Fenerbahçe 1-1 Konyaspor

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Konyaspor 0-1 Kayserispor

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Konyaspor 1-1 Göztepe

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Beşiktaş 3-2 Konyaspor

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Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor

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İkinci yarının en iyi takımı Rizespor'un ise Okan Buruk'la adeta şahlandı.

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Rizespor, 2019 yılında çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

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