Kolombiya'da gündem Falcao! Sakatlık manşeti...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Öte yandan Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından Radamel Falcao'nun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
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Sarı kırmızılı kulüp, yetenekli oyuncunun sahalara dönüş tarihinin günlük yapılan tetkiklerin değerlendirmeleri neticesinde belli olacağını duyurdu.
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Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekildeydi;
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"UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikâyetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan oyuncumuz Radamel Falcao’nun çalışmaları, fizyoterapistlerimiz ve kondisyonerlerimiz gözetiminde takımdan ayrı devam etmektedir."
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Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle 27 gündür forma giyemeyen Radamel Falcao'nun sağlık durumu ülkesinde de gündem oldu.İspanyol Marca Gazetesi'nin Kolombiya edisyonu, yıldız futbolcunun Türkiye macerası için 'cehennem' ifadesini kullandı.Gazete, Radamel Falcao'nun İstanbul kariyerinin peri masalı gibi başladığını ancak daha sonra cehenneme dönüştüğünü yazdı.Deneyimli oyuncunun sakatlık sürecini yakından takip eden Kolombiya basını, uzman görüşü alarak okuyucuları için yeni bir pencere açtı.Kolombiya'da yayımlanan El Tiempo gazetesi, Radamel Falcao'nun sakatlığını Carlos Francisco Fernandez isimli doktora sordu.Carlos Francisco Fernandez, Kolombiyalı golcünün sakatlığının, aşil tendonunda 3 farklı kasın birleştiği noktada olduğunu söyledi.Tedavinin çok dikkatle sürdürülmesi gerektiğini belirten Fernandez, sakatlığın daha komplike bir hale gelebileceğini ifade etti.Kolombiyalı doktor, tendinopati sakatlığının 4 haftalık iltihap önleyici tedavi gerektireceğini savundu.Öte yandan Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından Radamel Falcao'nun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.Sarı kırmızılı kulüp, yetenekli oyuncunun sahalara dönüş tarihinin günlük yapılan tetkiklerin değerlendirmeleri neticesinde belli olacağını duyurdu.Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekildeydi;"UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikâyetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan oyuncumuz Radamel Falcao’nun çalışmaları, fizyoterapistlerimiz ve kondisyonerlerimiz gözetiminde takımdan ayrı devam etmektedir.""Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren oyuncumuzun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecektir.''