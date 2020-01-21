Kırklarelispor, Türkiye Kupası'nda tarih yazdı! Bu da Türkiye'nin peri masalı...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren rakibinin yaklaşık 30 katı daha az bütçeli olmasına rağmen büyük bir başarı yakalayan Kırklarelispor, Türkiye'de peri masalına imza attı.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi Kırklarelispor, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi. Kırklarelispor, Ankaragücü, Gaziantep FK'nın ardından Başakşehir'i de kupa dışına itti ve 3 Süper Lig ekibine de şok yaşatmış olarak tarihi bir başarı yakaladı.
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Kulüp tarihine geçen bir zafer elde eden Kırklarelispor'da maç sonu büyük bir sevinç yaşandı. İşte maç sonu yaşanan o sevinç ve gelen açıklamalar...
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Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can: "Başakşehir galibiyetini taraftarımıza armağan ediyorum. Şehrimize 4 büyüklerden birini getirmek istiyorduk. İnşallah kupada yolumuza devam ederiz"
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Kırklarelispor Teknik Direktörü Ali Özçelik: ''Futbol adına güzel şeyler yapıyoruz, bir sonraki tura bakacağız. Süper Lig takımlarıyla oynamaya alıştık. Yönetimimize, oyuncularımıza, taraftarlarımıza, şehrin ileri gelenlerine, herkese teşekkürler. Daha fazlasını yapacağız. Taraftarımız heyecanlıydı, umutluydu. Biz de umutluyduk. Biz de onlar da mutlu olduk.''
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Kırklarelispor kalecisi İbrahim Demir: ''90 dakika mücadele ettik. Türkiye Kupası'nda hedefimiz şampiyonluk. Haddimizi biliyoruz, inşallah Trabzonspor'la karşılaşırız. Oradan çıktım. Anılarım canlanır.''
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''Hep hayal ediyorduk bu anı. İnşallah devamı gelir. Şanssızlıklar yaşadım. Tekrar üst liglere dönmek istiyorum.''
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Okan Buruk: "İlk maçtaki 1-1'lik skor var. Kendi sahamızda skoru alıp buraya öyle gelmek bizim için daha doğru olacaktı. Maçın nasıl geçeceğini iyi biliyorduk. Ona uygun aksiyonlarımızla rakibe gol atmayı düşünüyorduk, çalıştık bunun için."
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"Çok fazla pozisyona girdik ama bazen topun canı gol olmak istemedi mi girmiyor. Bir gol oldu o da VAR'a takıldı. Rakibin sahasında geçen bir maç oldu, böyle olmasını bekliyorduk."
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"İnanılmaz mücadele ettiler, Kırklarelisporlu oyuncuların haklarını vermem lazım. %100'le oynadılar. Zaman zaman kendi kalelerinin önünde bile oynasalar çok iyi mücadele ettiler, rakibimizi tebrik ediyorum."
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Fredrik Gulbrandsen: "Ligdeki durumumuz farklı, çok iyi devam eden bir serimiz var. Ne olursa olsun Fenerbahçe deplasmanında puan almak istiyoruz. Galibiyet veya beraberlik çok iyi sonuç olur bizim için."
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Şöyle bir gerçek var, ilk maçta işi bitirmeliydik. İlk maçı evimizde oynayıp bitiremediğimiz için maç buraya kaldı ve ne kadar iyi oynasak da rakipte herkes hayatının maçını oynadı. Suçlanacak biri varsa o da biziz, biz sorumluyuz bugünden.
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Uğur Uçar: "Kupa bizim hedefimizdi ama olmadı. Bundan sonra hem ligde hem de Avrupa'da hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. İlk maçtaki avantajı burada iyi kullandılar. Bizim de kendimizi biraz sorgulamamız lazım. Bugün pozisyonlara girip atamadık, rakibimizin pozisyonu yok. Kırklareli iyi mücadele etti, iyi savunma yaptılar, sonuçları değerlendiremedik ve bu sonuç çıktı ortaya.''
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Robinho: Kırklarelispor karşısında gol bulmaya çalıştık ama skor üretemedik.
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Öte yandan Kırklarelispor, Türkiye Kupası'nda üst üste üç turda Süper Lig takımını eledi. Önce Ankaragücü'nü eleyen Kırklarelispor, ardından Gaziantep FK'yı, son olarka da Medipol Başakşehir'i eledi.
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Kupada büyük bir başarı yakalayan Kırklarelispor için işler 2. Lig'de pek iyi gitmiyor... Kırklarelispor, 18 takımlı ligde 12. sırada bulunuyor.
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Başakşehir ise kupada üst üste üçüncü kez kupada bir alt lig takımına elendi. Başakşehir, son 3 senede Giresunspor, Hatayspor ve Kırklarelispor'a elendi.
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında oynanan Kırklarelispor-M Başakşehir mücadelesini tribünden takip etti.