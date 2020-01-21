Kırklarelispor, Türkiye Kupası'nda tarih yazdı! Bu da Türkiye'nin peri masalı...

Şöyle bir gerçek var, ilk maçta işi bitirmeliydik. İlk maçı evimizde oynayıp bitiremediğimiz için maç buraya kaldı ve ne kadar iyi oynasak da rakipte herkes hayatının maçını oynadı. Suçlanacak biri varsa o da biziz, biz sorumluyuz bugünden.