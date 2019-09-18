Kimse beklemiyordu! Cenk Tosun...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Everton'da forma şansı bulamayan ve son maçta da kadro dışı kalan milli futbolcumuz Cenk Tosun için son dakika gelişmesi...
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İngiliz ekibi gelen 'Cenk Tosun transferi için ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Hemen gelin görüşelim' yanıtını verdi.
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Adı Türk ekipleriyle de geçen Cenk'in de düzenli forma giyebileceği bir yere gitmek istediği öğrenildi.
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İşte son dakika gelişmesinden ayrıntılar ve Cenk Tosun'un yeni takımı olmaya aday o ekip...
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Everton'daki dönemi kapanmaya yakın olan Cenk Tosun için Katar ekibi devreye girdi...
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Everton teknik direktörü Marco Silva tarafından takımda düşünülmeyen yıldıza teklif sürprizi...
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"İSTERSEN AYRILABİLİRSİN"
Silva ile Cenk arasındaki görüşmede Portekizli teknik adam milli futbolcuya, "Bak, durumumuz bu. Sana dürüst olacağım. İlk tercihim sen değilsin, ikinci tercihim de değilsin. Çoğu maçta yedek oturacaksın. Eğer bu halden memnunsan ve sıkı antrenman yapacaksan benim için problem olmaz. Kalırsan mutlu olurum ancak ayrılmak istersen de ayrılabilirsin." demişti.
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Bu yaz Moise Kean'in de Everton takımına katılmasıyla birlikte forma şansını tamamen kaybeden Cenk Tosun'un ayrılığı kapıda...
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Everton ise; Katar'da transfer dönemi kapanmadan (30 Eylül) 28 yaşındaki forveti kadrosuna katmak isteyen o kulübün teklifini dinlemeye hazır.
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O ekip, Al Gharafa! Yaz aylarında Türkiye'den gelen tekliflere reddeden ve forma savaşına hazır olduğunu belirten Cenk Tosun, henüz Premier League'de forma şansı bulamadı.
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Geçen sezon'u 10 maçta attığı 3 gol ile tamamlayan Tosun, 2018 yılında katıldığı Everton'da toplam 44 maça çıktı ve 9 gol attı.