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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22 Mayıs 2019 - 14:02,

Kara bulutlar dağılmıyor! Şimdi de...

Porto'nun İspanyol file bekçisi Iker Casillas'ın üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor.

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Futbol hayatını Porto'da sürdüren ünlü kaleci geçtiğimiz haftalarda takımının antrenmanında kalp krizi geçirmişti.

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Casillas bu defa da eşi Sara Carbonero'dan gelen şok haberle sarsıldı.

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35 yaşındaki spor spikeri, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamayla yumurtalık kanserine yakalandığını duyurdu.

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Açıklamasında "Yaşadığımız şoku henüz atlatamamışken hayat bizi bir kez daha şaşırttı." diyen Carbonero...

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"Birkaç gün önce geçirildiğim bir sağlık kontrolü sırasında doktorlar yumurtalığımda kötü niyetli bir tümör tespit etti ve ameliyata alındım.

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Şanslıyız ki bu, zamanında fark edildi ve şu an her şey iyi.

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Ancak tedavinin tam olarak bitmesi için önümde bu illetle savaşmam gereken birkaç ay daha var." ifadelerini kullandı.

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Önümüzdeki süreçte meslektaşlarından hassasiyet beklediğini ifade eden güzel spiker, "Sakinim ve her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Yolun zorlu olduğunu ancak mutlu sonla biteceğini biliyorum.

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Ailem, arkadaşlarım ve harika doktorlarımın desteğine sahibim." mesajını paylaştı.

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Iker Casillas son 4 sezonu Porkekiz Ligi'nde Porto formasıyla tamamladı...

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