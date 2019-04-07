Kaleci Sinan Bolat, Belçika'yı salladı! Büyük başarı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Profesyonel kariyerine Belçika'nın Genk takımında başlayan Sinan Bolat, Porto'ya kadar yükseldikten sonra 2014'te Kayserispor'a kiralanmıştı.
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Burada gösterdiği iyi performansın ardından bir sonraki sezon Galatasaray'ın kiraladığı Bolat, Fernando Muslera ile rekabet edemedi ve şans bulduğu maçlarda da çok kötü performans göstererek iyi bir izlenim bırakmadı.
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Sinan Bolat ile sözleşme uzatmayan Porto, oyuncuyu serbest bıraktı ve milli kaleci geçtiğimiz sezonfutbola başladığı Belçika'da Antwerp takımına transfer oldu.
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Deneyimli eldiven burada adeta küllerinden doğdu. Belçika 1. Ligi'nde Royal Antwerp forması giyen Sinan Bolat, ülkenin en iyi kalecisi olarak gösterildi.
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Sinan bu sezon gösterdiği müthiş performansıyla milli takımdaki yerini de geri aldı.
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Takımının önceki gün Genk’i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada kalesini gole kapatarak, galibiyette başrolü oynayan deneyimli file bekçisine övgü yağdırıldı.
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Antwerp forması giyen Sinan Bolat, Belçika liginin açık ara en iyi kalecisi seçildi. Belçika Milli Takımı'nın eski kalecisi olan Philippe Vande Walle, milli kaleciyi Manchester United'ın efsane file bekçisine benzetti.
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Başarılı performansına övgü yağdırdığı isim için "Sinan Bolat, Schmeichel'a benziyor ve ligdeki en iyi kaleci" dedi.
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Het Laatste Nieuws bunun üzerine bir anket başlatarak okuyucularının fikrini sordu. Ligdeki 9 kalecinin dışında bir de 'diğer' seçeneği kondu.
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Yaklaşık sekiz bin kişinin oy kullandığı ankette Sinan Bolat açık ara birinci oldu. Oyların yüzde 56'sını toplayan Sinan, yüzde 11 oy alan en yakın rakibi Guillermo Ochoa'ya fark attı.
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Türkiye'de Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Sinan Bolat; Porto, Brugge ve Standard Liege'de de forma giydi. Sinan 11 kez de A Milli Takım forması giydi..