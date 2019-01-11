Kadro dışı bırakılan Aykut Demir için flaş karar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Giresunspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Aykut Demir için kulübü karar verdi. İşte gelişmeler...
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da savunma oyuncusu Aykut Demir affedildi.
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Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan Aykut Demir'in, kampa katılarak takımla çalışmalara başladığını belirtti.
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Eren ayrıca, Makedonyalı orta saha oyuncusu Zeni Hüsmani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını da duyurdu.
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KADRO DIŞININ PERDE ARKASI
İddiaya göre, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynayacakları rövanş maçı öncesi futbolcular kaptan Aykut Demir tarafından toplantı düzenlediği iddia edilmişti.
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Aykut Demir’in davetine ise Abdulkadir Kayalı, Fatih Atik ve Muhammet Ildız’ın destek verdiği toplantı esnasında konuşulanlardan rahatsız olan Muhammet Reis, Çağlar Birinci ve Ergin Keleş’in Aykut Demir’e karşı çıktıları ve toplantı esnasında tartışma çıktığı söylenmişti.
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Çıkan tartışma sonucu Muhammet Reis, Çağlar Birinci ve Ergin Keleş’in, Aykut Demir, Fatih Atik, Abdülkadir Kayalı ve Muhammet İldiz’in üzerine yürüdükleri araya diğer oyuncuların girmesiyle yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmeden yatıştırıldığı bilgisine ulaşılmıştı. Giresunspor yönetimi bu gelişmelerin ardından Aykut Demir, Fatih Atik, Abdülkadir Kayalı ve Muhammed İldiz’i süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.
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Denizlispor 9 yıl sonra Süper Lig'i hedefliyor!
Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını 36 puanla ikinci sırada bitiren Ege temsilcisi, aldığı sonuçlar ve kentte oluşturduğu havayla yeniden Süper Lig'e yükselmek istiyor...