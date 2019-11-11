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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11 Kasım 2019 - 00:23,

Juventus'ta kriz! Ronaldo & Sarri...

Juventus'ta Cristiano Ronaldo & Sarri krizi yaşanıyor!

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Allianz Stadyumu'nda tarihi anlar yaşandı.

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İtalya Serie A 12. hafta mücadelesinde Juventus ile Milan karşı karşıya geldi.

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Tarihi derbiye ve geceye damga vuran Cristiano Ronaldo & Maurizio Sarri ikilisi oldu.

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İtalyan teknik adam, ilk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın ikinci yarısında ilginç bir karar aldı.

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Sarri, ikinci yarının hemen başında Cristiano Ronaldo'yu oyundan aldı.

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Milan karşısında 55. dakikada oyundan alınan Portekizli futbolcu, doğrudan soyunma odasına gitti.

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Sarri ile tokalaşmadan soyunma odasına giden Ronaldo'nun gerginliği yüzünden belli oluyordu.

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İtalyan futbolseverler, 'Bu adam Ronaldo'nun kariyerini bitirecek' yorumunu yaptı.

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Sarri yalnızca birkaç gün önce de aynı kararı vererek Portekizli yıldızı küstürmüştü.

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Ronaldo, Lokomotiv Moskova karşısında skor 1-1 iken oyundan alınmıştı.

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Yerini Doulas Costa'ya bırakan yıldız oyuncu, o karara da tepki göstermişti.

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Maçın ardından konuşan Sarri ise oyuncusunun sakatlığı sebebiyle oyundan aldığını ifade etmişti.

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Sarri'nin açıklamaları şu şekilde;

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"Ronaldo dizinden problem yaşamıştı."

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"Kızgındı ve durumu iyiye gitmiyordu. Gergindi."

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"Riske etmedim ve oyundan aldım." demişti.

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