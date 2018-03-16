İşte UEFA Avrupa Ligi'nde turlayan takımlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları tamamlandı. Temsilcilerimiz Hakan Çalhanoğlu ve Mesut Özil'in maçı merakla bekleniyordu. Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta turu Mesut Özil'in ekibi Arsenal geçti. Gecenin sürprizini Dortmund karşısında Salzburg yaptı. İşte gecenin sonuçları...
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları tamamlandı. Temsilcilerimiz Hakan Çalhanoğlu ve Mesut Özil'in maçı merakla bekleniyordu. Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta turu Mesut Özil'in ekibi Arsenal geçti. İşte gecenin sonuçları...
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Atletico Madrid şov yaptı
Gecenin ilk maçında Atletico Madrid ilk maçı evinde 3-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 5-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde son 8 takım arasına kaldı.
Lokomotiv Central Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Lokomotiv Moskova2nın golünü 20. dakikada Maciej Rybus atarken, Atletico Madrid'e farklı galibiyeti ve turu getiren golleri 16. dakikada Correa, 47. dakikada Niguez, 65. dakikada penaltıdan ve 70. dakikalarda Fernando Torres ve 85. dakikada Griezmann kaydetti.
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Brumalı Leipzig tur atladı
Bruma'nın formasını giydiği Leipzig evinde ilk maçı 2-1 kazandığı tur maçının rövanşında Zenit ile 1-1 berabere kalarak tur atladı.Krestovskyi Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Zenit'in golünü 45. dakikada Driussi atarken konuk ekip Leipzig'in golünü 22. dakikada Augustin kaydetti.
Leipzig'de Bruma 90 dakika sahada kalırken, Timo Werner de takımı adına bir penaltı atışından yararlanamadı.
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Lazio deplasmanda turladı
İtalyan temsilci Lazio, ilk maçta evinde 2-2 berabere kaldığı Dİnamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.
NSK Olympiyskiy'de oynanan maçta konuk ekip Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Lucas Leiva ve 83. dakikada Stefan de Vrij kaydetti.
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Marsilya zorlanmadı
Evinde ilk maçı 1-0 kazanan Marsilya, deplasmanda oynanan maçta da Atletic Bilbao'yu 2-1 mağlup etmeyi başardı.
San Mames Barria'da oynanan maçta ev sahibi Atletic Bilbao'nun golünü 74. dakikada Inaki Williams atarken Marsilya'ya galibiyeti ve turu getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Payet ve 52. dakikada Ocampos kaydetti.
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Mesutlu Arsenal son 8'de
Temsilcilerimiz Hakan Çalhanoğlu ile Mesut Özil'in maçında ilk maçı 2-0 kazanan Arsenal evinde de Milan2ı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Emirates Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Milan'ın golünü 35. dakikada temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu atarken ev sahibi Arsenal'e galibiyeti ve turu getiren golleri 39. dakikada penaltıdan ve 86. dakikada Welbeck ve 71. dakikada Xhaka kaydetti.
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Gecenin sürprizi Salzburg'dan
Alman devi Borussia Dortmund ilk maçta sahasında 2-1 mağlup olduğu Salzburg ile deplasmanda da golsüz berabere kalınca UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Red Bull Arena'da oynanan maçta iki ekipte gol atamayınca ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Salzburg bir üst tura yükselerek büyük bir sürprize imza attı.
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CSKA Moskova, Lyon'u saf dışı bıraktı
CSKA Moskova, evinde 1-0 mağlup olduğu Lyon'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stade de Lyon'da oynanan maçta ev sahibi Lyon'un gollerini 58. dakikada Cornet ve 71. dakikada Diaz'dan gelirken, cska Moskova'ya galibiyeti ve turu getiren golleri 39. dakikada Golovin, 60. dakikada Ahmed Musa ve 65. dakikada Wernbloom kaydetti.