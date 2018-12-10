İşte Terim'in Porto 11'i! Sürpriz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray Avrupa'ya dönüyor. Şampiyonlar Ligi'nde D grubunun son maçında evinde Porto'yu ağırlayacak olan temsilcimiz kazanarak, hem kötü günleri geride bırakmak hem de yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek niyetinde.
2/15
Olumsuz bir durumda, Lokomotiv Moskova'nın Schalke deplasmanında puan kaybetmesini bekleyeceğiz.Süper Lig'de son 7 haftada 7 puan alabilen ve Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 5 resmi maçı da kazanamayan Galatasaray'da, ligde oynayamayan cezalı futbolcular bu maçta forma giyebilecek. Teknik direktör Fatih Terim de bu doğrultuda Porto 11'ini netleştirdi. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i;
3/15
Muslera
4/15
Linnes
5/15
Maicon
6/15
Ozan Kabak
7/15
Nagatomo
8/15
Donk
9/15
Fernando
10/15
Nidaye
11/15
Rodrigues
12/15
Feghouli
13/15
Eren Derdiyok
14/15
"Melo ve Sneijder'i çağırsak gelirler!"
Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, son zamanlarda isimleri Galatasaray ile anılan eski oyuncuları Melo ve Sneijder ile ilgili olarak "Bir çağırsak gelirler, Galatasaray taraftarı bunu bilsin" dedi.