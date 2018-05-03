İşte Şenol Güneş'in yeni görevi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş'ta sezon sonu görevini bırakmasına neredeyse kesin gözle bakılan Şenol Güneş için sürpriz teklif...
Kaynak: Türkiye / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Türkiye / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş'ta sezon sonu görevini bırakmasına neredeyse kesin gözle bakılan Şenol Güneş için sürpriz teklif...
Kaynak: Türkiye / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş'ta her şey Şenol Güneş için... Tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray mağlubiyeti sonrası veda eder gibi bir konuşma yapınca yönetim harekete geçti.
Kaynak: Türkiye / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Eğer 65 yaşındaki teknik adam kendisine sunulacak teklifi kabul ederse "futbolun tek patronu" olacak. Yönetim, Şenol Hoca ile İngiltere Premier Lig'deki menajer modelini hayata geçirmek istiyor. Şenol Güneş "devam" derse transferde tam yetki verilecek.
Kaynak: Türkiye / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Bütçe doğrultusunda istediği futbolcuları kadroya katabilecek olan başarılı teknik adam, böylelikle geçmişte çok şikâyet ettiği transfer konusunda istediği ortamı bulmuş olacak. Ayrıca futbolcuların kazanacağı primlerden, alacağı cezalara kadar tek yetkili Şenol Güneş olacak. Ümraniye'de bundan böyle sadece Şenol Hoca'nın sözü geçecek.
Kaynak: Türkiye / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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GÖRÜŞME SEZON SONU!
Şenol Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı 3 sezonda da her transfer döneminde memnuniyetsizliğini dile getirmişti. Özellikle sezon başında Burak Yılmaz'ı çok isteyen tecrübeli çalıştırıcı hayal kırıklığına uğramıştı.
Kaynak: Türkiye / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Ara transfer dönemindeki gelişmeler de Şenol Hoca'nın belini bükmüştü. Cenk Tosun'un Everton'a satılmasının ardından Demba Ba'yı isteyen Güneş yine umduğunu bulamamıştı. Golcü açığını yönetim Vagner Love ile kapatmaya çalıştı ancak Brezilyalı golcü suskunları oynaması, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında geride kalmasına sebep oldu.
Kaynak: Türkiye / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Tüm bu sebeplerden dolayı yönetim artık Şenol Güneş'in tam istediği gibi bir çalışma ortamı oluşturmak istiyor. Sezon sonunda Başkan Fikret Orman yeni çalışma modelini Şenol Güneş'e sunacak ve Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon ki yol haritası belirlenecek.