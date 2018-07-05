İşte Ronaldo'nun yeni malikanesi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü zaferini yaşasa da gündeme Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları damga vurmuştu. Ayrılık sinyalleri veren Portekizli yıldız daha sonra Real Madrid'in yeni sezon forma tanıtımında da yer almamış ve ayrılık iddiaları güçlenmişti. Tüm bunların ardından Juventus ile Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in görüştükleri öne sürülmüştü. İtalya ve İspanya basınında çıkan haber öere göre Juventus, Ronaldo transferinde mutlu sona yaklaştı! İspanya basınında çıkan habere göre Ronaldo'nun İtalya'daki evi bile belli oldu!
Habertürk, Foto: Arşiv
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Habertürk, Foto: Arşiv
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Goal'de yer alan habere göre Juventus, yıllık 30 milyon Euro teklif ettiği Portekizli yıldızın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. İtalyan devi, 33 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Habertürk, Foto: Arşiv
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Real Madrid'le müzakerelerini de sürdüren Juventus, oyuncu için ödeyeceği bonservis konusunda pazarlıklarına devam ediyor. Torino ekibinin 100 milyon Euro civarında bir bedel ödemesi beklenirken bu miktar 120 milyon Euro'ya kadar çıkabilir. Juventus, 18 yaşında kadrosuna katmak istediği ancak Marcelo Salas'ın Sporting Lizbon'a gitmek istememesinden dolayı sonuç alamadığı Cristiano Ronaldo'yu yıllar sonra takıma kazandırmak isterken Portekizli oyuncu da Juventus'ta oynamak için can atıyor.
Habertürk, Foto: Arşiv
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Küçüklüğünden bu yana Juventus'a karşı sempati duyan Ronaldo, Real Madrid formasıyla İtalyan ekibine attığı gol sonrasında da Juventus'a ne kadar büyük saygı duyduğunu itiraf etmişti. Beş kez Ballon d'Or kazanan ve İspanyol deviyle üst üste üç kez, toplamda dört kez Şampiyonlar Ligi kazanan Ronaldo, bu başarıları Juventus'ta da yakalamanın hayalini kuruyor.
Habertürk, Foto: Arşiv
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Son olarak vergi kaçırma suçundan dolayı 18.8 milyon Euro'luk para cezası ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ronaldo, mutsuz olduğu İspanyol devinden ayrılmak istiyor. İtalyan yayıncı kuruluşu Sportmediaset, Ronaldo'nun transferinin Cumartesi günü açıklanacağını duyurdu. İspanyol As gazetesi ise Ronaldo'nun Torino'da oturacağı köşk için rezervasyon yaptırdığını sayfalarına taşıdı.
Habertürk, Foto: Arşiv
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Habere göre Ronaldo, bin metrekarelik bu köşkte oturacak. 3 salona sahip köşkte 8 yatak odası olduğu kaydedildi.
Habertürk, Foto: Arşiv
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İşte Ronaldo'nun yeni evi olduğu iddia edilen mekandan kareler...