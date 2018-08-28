İşte o isim... 'Terim yıldızını gözden çıkarmış!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 30
Fatih Terim'in gözden çıkardığı isim açıklanırken, liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılılar için ise şu yorumlar yapıldı...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 30
HAKAN ÜNSAL (HÜRRİYET) - Farklı galibiyetin morali ve etkisi sadece Galatasaray’a olmayacak. İşin olumlu tarafı elbette sarı kırmızılı tarafa ama endişe verici tarafı da rakiplere olacak. Ligin başı olsa da, nispeten sorunsuz ve kazanarak gidiyor olmak ve takviyelerin gelecek olması Galatasaray’ı ligde şampiyonluk yarışının en güçlü adayı haline getirecek. Aslında Galatasaray, farklı kazanırken şunu anlattı. Gördükleriniz göreceklerinizin teminatıdır...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 30
ERMAN TOROĞLU (SABAH) - Fatih Terim'in geldiği günden, dün akşamki maça kadar Galatasaray'ın geçirdiği evrime bir bakın. Açın maçları seyredin. Nelerin değiştiğini görürsünüz."Alanya zayıf takım" falan diyebilirsiniz, tamam ama burada önemli olan Alanya'nın gücü veya zayıf olması değil. Fatih Terim Galatasaray'a ne yaptırmak istiyor? Şunu görüyoruz; Öyle topyekün gitmek yok. Geri dönüşler çok çabuk olacak. Rakip takım orta sahayı rahat geçemeyecek..
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 30
ALİ ECE (FANATİK) - Terim seviyesi talebi Sinan Gümüş için de geçerli. Sinan dün ilk 45’te hatalı kararlar verdi, 2. yarıda ise attığı golden sonra şahane bir asist yaptı: Sinan daha az melankolik daha mekanik oynamalı, Onyekuru misali hem rakipleri hem de kendini sürekli zorlamalı! Galatasaray dün zorlanmadan kazandı. Fernando gününde olduğunda iç sahada Galatasaray’ın işi yarı yarıya kolaylanıyor. Belhanda bir kez daha 8 numarada 10’dakinden daha verimli oynadı. Mariano, Nagatomo hep verimli zaten.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 30
LEVENT TÜZEMEN (FOTOMAÇ) - G.Saray'da Belhanda ile Emre Akbaba birlikte başarıyla oynadı. Ndiaye, G.Saray'da rekabeti yukarı taşıyacaktır. Terim'in koşu kalitesi yüksek, pas becerisi güçlü bir takım oluşturduğunu ve keyif veren bir G.Saray yarattığını görüyoruz. Kaliteli bir golcü ve tekniği yüksek kaliteli bir stoper ile G.Saray orkestrası tamamlanır..
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 30
AHMET ÇAKAR (SABAH) - Böylesine farklı bir skor kimseyi yanıltmasın, takımın hâlâ iyi bir golcüye ihtiyacı var. Kapalı savunmalara karşı organizasyonlarda eksikleri var. Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi problemler yaşayabilirler.Sonuçta sezon başı, daha transferler olabilir, bu tür maçları kazanmak, üstelik farklı kazanmak çok önemli.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 30
ERMAN ÖZGÜR (FANATİK) - Eren, Gomis’in yokluğunda sezonu 1. santrfor olarak götürebilir mi? Özellikle iyi mücadelesine ve attığı gole rağmen Galatasaray’ın maç trafiği ve Şampiyonlar Ligi düşünüldüğünde çok daha yüksek kaliteli bir santrfor şart. İlk 3 gole direkt katkı yapan Sinan Gümüş hamle oyuncusu olmaktan ilk 11 oyuncusu olmaya giden yolda çok önemli bir adım atarak maçın yıldızı oldu.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 30
BAHRİ HAVADIR (VATAN) - İkinci yarı her şey değişti. Sinan Gümüş, sahneye çıktı, Eren Derdiyok golle buluştu ve gecenin adamı Emre Akbaba, attığı 2 gol ve efendiliği ile benden 10 puan aldı. 5 yıl ekmeğini yediği takıma gol sonrasında sevincini yüreğine gömdü. Oysa biz ne oyuncular gördük! Galatasaray bu kadrosu, bu oyuncu yapısı ile ligde şimdiden söylüyorum kesin favori. Ama Şampiyonlar Ligi için yeter mi orada kuşkum var.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 30
RIDVAN DİLMEN (SABAH) - Alanyaspor dirençsiz. Bu lig hayli zorlu. Mesut Bakkal falan dinlemezler, tak diye düşersin. Çok zayıf ve dirençsiz bir takım. Dikkat etmeleri gerek Alanyaspor'a atılan 6 gol kesinlikle Galatasaray'ı aldatmamalı, mutlaka ileriye iyi bir forvet alınmalı. Eren iyi bir futbolcu, kaprissiz ve görev aldığında her zaman elinden geleni yapıyor. Gomis'in gitmesi benim için hayal kırıklığı oldu. Galatasaray mutlaka iyi bir golcü almalı. Galatasaray için gülerek, eğlenerek güzel bir oyunla harika bir galibiyet oldu..
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
10 / 30
OSMAN ŞENHER (MİLLİYET) - Fatih Terim’i bu futbol kesmez, bunu gayet iyi biliyorum. Bu futbolla Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı olamaz Galatasaray. Ancak yeni transferler, takım içindeki rekabet, çıtayı yukarıya çıkaracak bu kesin. Maçın 83. dakikası oynanıyor, 4 kişi birden koşuyor topun peşinde ve Emre Akbaba 6. golü atıyor. İşte böyle maçlar; Galatasaray’ın temposunu, özgüvenini daha da artıracak. Muğdat, 15-20 dakika oynadı, kendini paralıyor, neden yedek oturuyor diye kendi kendimize söyleniyoruz. İşte rekabet, bir takımın her şeyidir. Galatasaray’a da bu artı getirecek.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
11 / 30
OĞUZ DİZER (FANATİK) - Fatih Terim ve ekibi doğru katkıları, eşsiz tribün sevgisi, elbette desteğiyle çok iyi başlamadığı geceyi muhteşem bir skorla bitirdi. Muslera belki de geceyi kurtaran kurtarışı, 16’da yaptı’ desem abartmış olur muyum? Öyle ya! Ne Fenerbahçe, ne de Beşiktaş şokun altından kalkabildi mi? Fatih Terim sabrı, desteği ve becerisi dün gecenin kilidi olmalı. Öyle ya Sinan, Eren ve Ahmet muvaffakiyeti, dolayısıyla dün gecenin dakika 46’dan itibaren büyük mutluluk veren resmi, Terim ve ekibinin eseri değil mi?
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
12 / 30
EVREN TURHAN (TAKVİM) - İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Galatasaray, Sinan, Eren ve Emre ile farka koştu. Oyunu rakip sahaya yıkan Galatasaray sahanın her yerinde üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi. Oynar mı oynamaz mı diye eleştirilen Sinan attığı gol ve müthiş asisti ile cevap vermiş oldu.. Belhanda ön liberoda da oynayabileceğini gösterdi. 2. yarı Galatasaray'ın oynama isteği ve enerjisi müthişti. Şimdi gözler santrfor ve stoper transferine çevrildi..
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
13 / 30
SERHAT ULUEREN (VATAN) - Maça gelenlerin Gomis’i anında unutup Emre Akbaba ve Onyekuru’ya kilitlendiklerine bizzat şahit oldum. Yine tribün dedikodularına gelecek olursak, Fatih Terim’in, takımın en çok para kazanan ismi Feghouli’yi (3 milyon 850 bin Euro) gözden çıkardığı ve gitmesini kesin olarak istediğini öğreniyoruz. Haksız da sayılmazlar. Önce verilen sonra iptal edilen penaltıda tribünler “Muslera...Muslera” diye inlerken Terim’in oralı bile olmadığını, Muslera’nın ise sürekli kulübeye baktığını gözlemledim.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
14 / 30
Galatasaray'ın 6-0 kazandığı Alanyaspor maçından çok çarpıcı kareler...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
15 / 30
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
16 / 30
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
17 / 30
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
18 / 30
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
19 / 30
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
20 / 30
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
21 / 30
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
22 / 30
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
23 / 30
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
24 / 30
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
25 / 30
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
26 / 30
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
27 / 30
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
28 / 30
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
29 / 30
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv