Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray'da Muslera depremi! İşte yeni kaleci...
Sivas'ta hem iki puan bırakan hem de iki eksik veren sarı-kırmızılılarda önemli bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray, zirve yarışındaki rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in birlikte puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatsa liderlik koltuğuna oturacaktı. Ancak, sarı-kırmızılılar Sivas deplasmanından eli boş döndü... Bununla birlikte iki de önemli eksik verdi... Muslera cezalı duruma düştü, Denayer de sakatlandı... Bu gelişmeler yaşanırken, teknik heyet önemli bir karar aldı... İşte o detay...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cimbom'da kritik puan kaybı sonrası gündemdeki soru ise şu, "Antalyaspor maçında kaleyi kim koruyacak?" Galatasaray, Sivas’ta 3 puan ile birlikte kalecisi Muslera’yı da kaybetti. 4. sarı kartını gören Muslera'nın yerine kaleye geçecek isim de belli oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Teknik Direktör Fatih Terim takımına bir gün izin verirken tecrübeli teknik adam ve kaleci antrenörü Taffarel önemli bir karar aldı... Herkes kaleye genç Eray'ın geçeceğini düşünüyordu. Ancak ikili eldivenleri Carrasco’ya vermeyi planlıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynanan ilk maçta iki hatalı gol yiyen ve bir anda ağır tepkilerle karşı karşıya gelen Eray İşcan’ın yerine Fatih Terim ve Taffarel ortak karar alarak Antalyaspor maçında Carrasco’ya görev verecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu doğrultuda Galatasaray’ın 8 Şubat’ta Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı Antalyaspor maçında Muslera tribünde olurken, kalede ise Carrasco yer alacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fransız eldiven, Antalyaspor ile oynanacak kritik lig mücadelesi öncesi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor’a karşı Galatasaray kalesini koruyup zorlu 90 dakikaya da bir anlamda hazırlanacak. Carrasco, ligde ilk kez Galatasaray kalesini koruyacak.