İşte Galatasaray Adası'nın son hali

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Galatasaray Adası'ndaki imara aykırı yapıların yıkmasının ardından metruk bir şekilde kalan adanın son durumu havadan görüntülendi.
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Galatasaray Adası 28 Mayıs 2017'de kaçak yapılar sebebiyle yıkılmıştı. Ada son olarak bu harap görüntüsüyle hafızalarda kaldı.
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Adada bulunan havuzun rengi ise kirlilikten yeşil hale gelmesi görüntülere yansıdı.
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Galatasaray Adası’nda "İBB zabıta ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri”, imara aykırı yapıları yıkmıştı. Metruk şekilde kalan adanın son durumu ise havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.
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Adanın havuzunun rengi kirlilikten yeşile dönerken, duvarların ve birçok kısmının yıkık olduğu görüldü. Galatasaray Spor Kulübü bayrağı le Türk Bayrağının dalgalandığı ve spor kulübünün logosu sağlam bir şekilde duruyor.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 26 Mayıs’ta yeniden aday olduğu genel kurul öncesinde projelerini açıklamış. 3 ayda 11 milyon TL faaliyet karına ulaştıklarını söyleyen Cengiz, “Galatasaray Adası’nı satmayız, sattırmayız” demişti.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Galatasaray Adası ile ilgili açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...
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Sarı-kırmızılılara ait olan ada, işletmecisinin yaptığı kaçak yapılar yüzünden yıkılmıştı. Galatasaray'da ada meselesi, yıllardır çözülemeyen bir sorun haline geldi.
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Galatasaray yıkımdan sonra 28 Mayıs 2017 günü şu açıklamayı yapmıştı:Galatasaray Adası hakkında, müstecir tarafından kanuna aykırı olarak yapılan eklemeler nedeniyle 21 Mart 2012 tarih ve 641-524 sayı ile alınmış yıkım kararına karşı kulübümüz mülk sahibi olarak dava açmıştı. Söz konusu dava kapsamında, 26 Eylül 2012'de keşif yapıldı. 28 Şubat 2014 tarihinde karar kulübümüzün aleyhine çıktı. O tarihte temyiz yoluna gidildi. 8 Ekim 2015 tarihinde karar onandı. Karar düzeltme yönündeki 10 Şubat 2016 tarihli başvurumuz da 21 Şubat 2017'de reddedilince yıkım kararı kesinleşmiş oldu. Büyükşehir'e bağlı ekipler, 28 Mayıs 2017 günü, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kararı uygulayarak Ada'da yıkıma başladı. Yıkılan yerler, kira sözleşmesi bitmesine rağmen hukuku hiçe sayan şahsın yaptığı eklentilerdir.
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Bu noktadan sonra, yıllardır Ada'da işgalci konumunda olan kiracının burayı kullanması mümkün değildir. Ada en kısa sürede, Galatasaray Adası ile ilgili olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da alınan karar gereğince ve kanuna uygun şekilde yeniden düzenlenerek Türk sporuna ve üyelerimize hizmet vermeye devam edecektir.