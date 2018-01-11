İşte bu sözlerle ikna edildi... Emre Mor geliyor!

Milli oyuncu ile tecrübeli ismin yaptığı görüşme olumlu geçti. Rota, İstanbul'a çevrildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Milli Takım'ın yıldızı Emre Mor, Türkiye'ye geliyor... Onu ikna edem isim ise kendi üzerinde emeği olan birisi... İşte detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Milli Takım'ı çalıştırırken vitrine çıkardığı Emre Mor'u şimdi de Cimbom'a kazandırmak üzere.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Tecrübeli hoca, her fırsatta Türkiye'ye gelmek istemediğini açıklayan hatta kendisini Fenerbahçe'ye getirmek istediği için menajeriyle sözleşmesini fesheden Velta Vigo'lu futbolcuyu büyük ölçüde ikna etti.
"Dortmund'a gitmeni ben istedim. Türkiye'ye dönmemeni, Celta'yı tercih etmeni yine ben tavsiye ettim. Çok yeteneklisin ama çalıştığın teknik direktörler seni anlamıyor. 6 ay veya 1.5 yıl bizimle kal. Burada süper yıldız olabilirsin, değerini de katlarsın."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu sözlerden etkilenen Emre, Galatasaray'a sıcak bakmaya başladı. Terim, Minambres'e de, "Emre'yi bana verin onu bir üst kademeye çıkarayım. Böylece 1.5 yıl sonra 35-40 milyon euro'luk bir futbolcunuz olur" dedi. Emre'nin önümüzdeki hafta Galatasaray ile anlaşması bekleniyor. (Fotomaç)