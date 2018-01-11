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Futbol

İşte bu sözlerle ikna edildi... Emre Mor geliyor!

Milli oyuncu ile tecrübeli ismin yaptığı görüşme olumlu geçti. Rota, İstanbul'a çevrildi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Milli Takım'ın yıldızı Emre Mor, Türkiye'ye geliyor... Onu ikna edem isim ise kendi üzerinde emeği olan birisi... İşte detaylar...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Milli Takım'ı çalıştırırken vitrine çıkardığı Emre Mor'u şimdi de Cimbom'a kazandırmak üzere.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Tecrübeli hoca, her fırsatta Türkiye'ye gelmek istemediğini açıklayan hatta kendisini Fenerbahçe'ye getirmek istediği için menajeriyle sözleşmesini fesheden Velta Vigo'lu futbolcuyu büyük ölçüde ikna etti.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Celta'nın sportif direktörü Minambres'in izniyle Emre'yi arayan Terim 20 yaşındaki futbolcuya şunları söyledi:

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Dortmund'a gitmeni ben istedim. Türkiye'ye dönmemeni, Celta'yı tercih etmeni yine ben tavsiye ettim. Çok yeteneklisin ama çalıştığın teknik direktörler seni anlamıyor. 6 ay veya 1.5 yıl bizimle kal. Burada süper yıldız olabilirsin, değerini de katlarsın."

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu sözlerden etkilenen Emre, Galatasaray'a sıcak bakmaya başladı. Terim, Minambres'e de, "Emre'yi bana verin onu bir üst kademeye çıkarayım. Böylece 1.5 yıl sonra 35-40 milyon euro'luk bir futbolcunuz olur" dedi. Emre'nin önümüzdeki hafta Galatasaray ile anlaşması bekleniyor. (Fotomaç)

Emre MorGalatasarayTransfer Haberleri

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